МИД РФ напомнил Азербайджану о ключевом условии нормализации отношений

Со стороны РФ был направлен запрос о состоянии граждан, заявила Захарова
Освобождение граждан России в Азербайджане является значимым этапом в процессе восстановления и развития двусторонних отношений между Баку и Москвой. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на полях ВЭФ-2025.

«Освобождение граждан РФ в Азербайджане — важный шаг на пути к нормализации отношений Баку и Москвы», — указано в сообщении РЕН ТВ. Они приводят слова Захаровой. Также указано, что со стороны РФ был направлен запрос о состоянии здоровья граждан. Ответа пока не поступало.

Со стороны комиссии российского Совета по правам человека (СПЧ) уже поступало обращение к стороне Азербайджана с просьбой снизить накал в двухсторонних отношениях. А также создать условия для справедливого расследования фактов нарушения прав человека в отношении граждан России. Ранее, 30 июня, в офисе российского информационного агентства «Sputnik-Азербайджан» в Баку проходили обыски.

