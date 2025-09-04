Греф констатировал стагнацию экономики в России

Второй квартал года можно рассматривать как техническую стагнацию российской экономики. Об этом заявил глава Сбербанка Герман Греф на полях Восточного экономического форума.
«Охлаждение продолжается, мы это видим по темпу роста ВВП. Второй квартал практически можно рассматривать как техническую стагнацию. Июль и август показывают достаточно такие явные симптомы того, что мы приближаемся к нулевым отметкам», — заявил Греф. Его слова приводит РБК.
Также глава Сбербанка отметил, что одним из важных факторов для выхода из охлажденной экономики — ключевая ставка. В прошлый раз ключевая ставка снизилась на 2%. Сейчас ее размер составляет 18%. Следующее заседание совета директоров ЦБ пройдет 12 сентября. Многие аналитики ожидают снижение еще на 2 процентных пункта.
