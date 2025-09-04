Посольства РФ и Португалии выясняют, были ли среди погибших в Лиссабоне россияне

Посольство РФ и Португалии выясняют, есть ли среди погибших в Лиссабоне россияне
Посольство РФ и Португалии выясняют, есть ли среди погибших в Лиссабоне россияне Фото:
новость из сюжета
В Лиссабоне рухнул знаменитый фуникулер «Глория»

Посольство РФ и Португалии выясняют, были ли граждане России среди погибших в результате происшествия с фуникулером «Глория» в Лиссабоне. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Мы в настоящее время активно работаем над этим, пытаемся выяснить, были ли там наши», — заявили в посольстве. Информацию приводит РИА Новости.

Фуникулер «Глория» сошел с рельсов в ночь на 4 сентября. В результате происшествия, по официальным данным, погибли не менее 15 человек и пострадали 18, часть из которых находится в тяжелом состоянии. В Лиссабоне объявлен трехдневный траур, а местные власти и экстренные службы продолжают работу на месте происшествия, выясняя обстоятельства аварии и личности пострадавших.

