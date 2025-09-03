03 сентября 2025

Врачи ХМАО спасли пенсионерку, пережившую за ночь инсульт и клиническую смерть

Сургутянка почувствовала недомогание еще на работе, а уже дома потеряла сознание
В Сургуте врачи спасли 62-летнюю женщину, которая за одну ночь перенесла инсульт и клиническую смерть. Об этом сообщил глава департамента здравоохранения Югры Роман Паськов.

«В травматологию ее доставили бригадой скорой помощи без сознания, с признаками ишемического инсульта. Ситуацию осложнял пульс менее 40 ударов в минуту при норме 60–80 — ЭКГ показали серьезные проблемы с сердцем. Врачи провели тромболизис и казалось, что ситуация стабилизировалась, но внезапно у пациентки остановилось сердце», — сказано в telegram-канале главы окружного депздрава.

В течение 10 минут бригада боролась за жизнь Людмилы — сердце удалось запустить. Далее женщину экстренно транспортировали в Окружной кардиодиспансер, там пациентке установили временный кардиостимулятор.

На следующие сутки пациентка пришла в сознание, состояние стабилизировалось. Сейчас югорчанку ждет операция по установке постоянного кардиостимулятора.

