Врачи ХМАО спасли пенсионерку, пережившую за ночь инсульт и клиническую смерть

В Сургуте врачи спасли 62-летнюю женщину, которая за одну ночь перенесла инсульт и клиническую смерть. Об этом сообщил глава департамента здравоохранения Югры Роман Паськов.
«В травматологию ее доставили бригадой скорой помощи без сознания, с признаками ишемического инсульта. Ситуацию осложнял пульс менее 40 ударов в минуту при норме 60–80 — ЭКГ показали серьезные проблемы с сердцем. Врачи провели тромболизис и казалось, что ситуация стабилизировалась, но внезапно у пациентки остановилось сердце», — сказано в telegram-канале главы окружного депздрава.
В течение 10 минут бригада боролась за жизнь Людмилы — сердце удалось запустить. Далее женщину экстренно транспортировали в Окружной кардиодиспансер, там пациентке установили временный кардиостимулятор.
На следующие сутки пациентка пришла в сознание, состояние стабилизировалось. Сейчас югорчанку ждет операция по установке постоянного кардиостимулятора.
