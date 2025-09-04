В экспертных кругах Европы растет недоумение по поводу резких заявлений канцлера Германии Фридриха Мерца. Канцлер «одержим идеей реванша за разгром нацистской Германии Советским Союзом». Об этом сообщает пресс-бюро Службы внешней разведки РФ (СВР).
«Фридрих одержим идеей реванша за разгром нацистской Германии Советским Союзом», — говорится в сообщении пресс-службы. По версии СВР, эта идея была заложена в нем с детства и впоследствии трансформировалась в «всепоглощающую страсть» после начала политической карьеры. Удивление европейских экспертов объясняется их недостаточным знанием биографии Мерца. Его дед Йозеф Пауль Совиньи и отец Иоахим Мерц служили фашистскому режиму в Германии.
На этом фоне становится понятным, почему после вступления в должность канцлера ФРГ Мерц гарантировал президенту Украины Владимиру Зеленскому поставки немецких крылатых ракет «Таурус». По данным российской разведки, Мерц лично контролирует вопросы, связанные с передачей этого вооружения Киеву, несмотря на риски прямого вовлечения Германии в конфликт. СВР сообщает, что канцлер ФРГ дал указание максимально скрыть причастность Берлина к поставкам ракет «Таурус». Для этого, с комплектующих удаляется заводская маркировка, а отдельные детали заменяются. Однако, избежать прямого участия Германии не удастся, поскольку для управления ракетами на Украину направляются немецкие военнослужащие.
В самой Германии маниакальное стремление Мерца к реваншу вызывает все большую обеспокоенность в политической элите. В руководстве ФРГ растет опасение, что использование ракет «Таурус» против российских целей может спровоцировать ответные удары и поставить под угрозу безопасность всей территории Германии.
