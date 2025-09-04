Канцлер Германии Фридрих Мерц поручил принять правительству страны все меры для сокрытия участия страны в поставках Украине крылатых ракет. Об этом сообщили в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России.
«Канцлер [ФРГ Мерц], надо признать, учитывает риски прямого вовлечения Германии в боевые действия против России. В связи с этим он дал указание максимально скрыть причастность Берлина к поставкам Киеву такого оружия (крылатых ракет — прим. URA.RU)», — написали на сайте СВР.
По данным ведомства, с ракетных комплектующих удаляют оригинальные заводские обозначения и проводят замену отдельных элементов. Тем не менее, Мерц не может избежать того факта, что управление ракетами типа «Таурус» будут осуществлять немецкие военнослужащие, направленные на территорию Украины, поскольку обучение украинских специалистов требует значительного времени и может не завершиться до возможного прорыва оборонительных рубежей ВСУ.
Подобная настойчивость Мерца в вопросе реваншистской политики вызывает возрастающее беспокойство среди представителей политической элиты Германии, отметили в СВР. Даже союзники канцлера по правящей коалиции помнят, что все предыдущие военные конфликты между Германией и Россией оборачивались для Берлина серьезными последствиями. Немецкие политики выражают опасения, что применение ракет «Таурус» может спровоцировать ответные действия, в результате чего под угрозой окажется вся территория ФРГ.
Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц раскритиковал заявление председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен об обеспечении безопасности Украины, предусматривающее возможность направления военного контингента в страну. По словам Мерца, Евросоюз не обладает полномочиями принимать решения относительно военной помощи Украине, передает RT.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.