Путин отправился на катере «Ураган», сообщили в Кремле
новость из сюжетаВосточный экономический форум — 2025
Президент РФ Владимир Путин прибыл на катер «Ураган». Скоро начнется его рабочая программа во Владивостоке. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.
«Рабочая программа Президента во Владивостоке скоро начнётся. Владимир Путин на катере „Ураган“», — указано в сообщении. Отмечается, что президент отправился к дальневосточному филиалу Национального центра «Россия».
Президент отправился на ВЭФ-2025 (Восточный экономический форум). Мероприятие проходит с 3 по 6 сентября. Отмечается, что в нем примут участие более чем 70 стран.
