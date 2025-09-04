Путин отправился на ВЭФ на катере. Видео

Путин прибыл на катер «Ураган» и отправился к месту проведения ВЭФ-2025
Путин отправился на катере «Ураган», сообщили в Кремле
Восточный экономический форум — 2025

Президент РФ Владимир Путин прибыл на катер «Ураган». Скоро начнется его рабочая программа во Владивостоке. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

«Рабочая программа Президента во Владивостоке скоро начнётся. Владимир Путин на катере „Ураган“», — указано в сообщении. Отмечается, что президент отправился к дальневосточному филиалу Национального центра «Россия».

Президент отправился на ВЭФ-2025 (Восточный экономический форум). Мероприятие проходит с 3 по 6 сентября. Отмечается, что в нем примут участие более чем 70 стран.

