Президент России Владимир Путин во время встречи с участниками курсантов во Владивостоке похвалил и обнял кадета за слова о военной форме. В ходе беседы глава государства поинтересовался у молодых людей, что им больше всего нравится в службе и учебе. Один из кадетов рассказал, что наибольшее удовольствие ему приносит ношение формы.
«Форма. Форма — это наша гордость», — заявил кадет во время встречи. «Молодец. Хорошо!» — ответил президент и обнял юношу, поддержав его слова. Трансляция посещения Путиным Национального центра «Россия» ведется ТАСС
Ранее президент России Владимир Путин прибыл на борт катера «Ураган» перед началом своей рабочей программы во Владивостоке. Глава государства направился к дальневосточному отделению Национального центра «Россия». Рабочие мероприятия президента во Владивостоке уже стартовали.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.