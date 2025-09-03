Сбежавших из СИЗО зеков ищут под Екатеринбургом

Сбежавших из екатеринбургского СИЗО-1 зеков ищут в районе села Новоалексеевское в Первоуральске. На трассе стоят вооруженные сотрудники ДПС, сказала URA.RU местная жительница.
«Возле „Хрустальной“ стоят два поста ДПС. Все снаряженные. Шерстили белую „Ладу“, Новоалексеевское буквально в трех километрах», — поделилась собеседница агентства. Официальных комментариев от свердловских силовых структур по теме нет.
Ранее были слухи, что двух беглецов якобы видели в садах на Уралмаше и в районе Богдановича. 3 сентября силовики вышли на их след, найдя вещи и палатку в районе Палкинского Торфяника.
Двое парней сбежали из СИЗО 1 сентября. Они обвиняются по п. «а» ч. 2 ст. 205 (террористический акт) и ч. 2 ст. 313 УК РФ (побег из места лишения свободы, из-под ареста или из-под стражи). Арестанты находятся в федеральном розыске. За информацию об их местонахождении в свердловском ГУФСИН объявили денежное вознаграждение. Подробнее об этом, — в сюжете URA.RU.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!