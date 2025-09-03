03 сентября 2025

Сбежавших из СИЗО зеков ищут под Екатеринбургом

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Поиски беглецов идут с 1 сентября
Поиски беглецов идут с 1 сентября Фото:
новость из сюжета
В Екатеринбурге из СИЗО №1 сбежали два арестанта

Сбежавших из екатеринбургского СИЗО-1 зеков ищут в районе села Новоалексеевское в Первоуральске. На трассе стоят вооруженные сотрудники ДПС, сказала URA.RU местная жительница.

«Возле „Хрустальной“ стоят два поста ДПС. Все снаряженные. Шерстили белую „Ладу“, Новоалексеевское буквально в трех километрах», — поделилась собеседница агентства. Официальных комментариев от свердловских силовых структур по теме нет.

Ранее были слухи, что двух беглецов якобы видели в садах на Уралмаше и в районе Богдановича. 3 сентября силовики вышли на их след, найдя вещи и палатку в районе Палкинского Торфяника. 

Двое парней сбежали из СИЗО 1 сентября. Они обвиняются по п. «а» ч. 2 ст. 205 (террористический акт) и ч. 2 ст. 313 УК РФ (побег из места лишения свободы, из-под ареста или из-под стражи). Арестанты находятся в федеральном розыске. За информацию об их местонахождении в свердловском ГУФСИН объявили денежное вознаграждение. Подробнее об этом, — в сюжете URA.RU.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Сбежавших из екатеринбургского СИЗО-1 зеков ищут в районе села Новоалексеевское в Первоуральске. На трассе стоят вооруженные сотрудники ДПС, сказала URA.RU местная жительница. «Возле „Хрустальной“ стоят два поста ДПС. Все снаряженные. Шерстили белую „Ладу“, Новоалексеевское буквально в трех километрах», — поделилась собеседница агентства. Официальных комментариев от свердловских силовых структур по теме нет. Ранее были слухи, что двух беглецов якобы видели в садах на Уралмаше и в районе Богдановича. 3 сентября силовики вышли на их след, найдя вещи и палатку в районе Палкинского Торфяника.  Двое парней сбежали из СИЗО 1 сентября. Они обвиняются по п. «а» ч. 2 ст. 205 (террористический акт) и ч. 2 ст. 313 УК РФ (побег из места лишения свободы, из-под ареста или из-под стражи). Арестанты находятся в федеральном розыске. За информацию об их местонахождении в свердловском ГУФСИН объявили денежное вознаграждение. Подробнее об этом, — в сюжете URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...