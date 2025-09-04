«Полный кринж»: Путина научили молодежному сленгу во Владивостоке

Путина научили сленговым словам «кринж» и «траблы»
новость из сюжета
Восточный экономический форум — 2025

Во Владивостоке президента России Владимира Путина решили познакомить с современным молодежным сленгом. В ходе диалога прозвучали такие слова, как «чиловая катка», «кринж» и «траблы».

На видео в telegram-канале журналистки Ольги Скабеевой, во время встречи Владимиру Путину предложили сыграть в своеобразную «игру на знание сленга». На интерактивном стенде были популярные среди молодежи выражения, которые превращались в грамотно построенную лексику.

В ходе рабочей поездки во Владивосток Владимир Путин принял участие в церемонии открытия нового отделения Национального центра «Россия». Экспозиционный комплекс, рассчитанный на одновременное пребывание до 500 человек, стал отправной точкой президентской программы на Восточном экономическом форуме.

