«Полный кринж»: Путина научили молодежному сленгу во Владивостоке

Во Владивостоке президента России Владимира Путина решили познакомить с современным молодежным сленгом. В ходе диалога прозвучали такие слова, как «чиловая катка», «кринж» и «траблы».
На видео в telegram-канале журналистки Ольги Скабеевой, во время встречи Владимиру Путину предложили сыграть в своеобразную «игру на знание сленга». На интерактивном стенде были популярные среди молодежи выражения, которые превращались в грамотно построенную лексику.
В ходе рабочей поездки во Владивосток Владимир Путин принял участие в церемонии открытия нового отделения Национального центра «Россия». Экспозиционный комплекс, рассчитанный на одновременное пребывание до 500 человек, стал отправной точкой президентской программы на Восточном экономическом форуме.
