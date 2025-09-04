Президент России Владимир Путин в рамках рабочей поездки во Владивосток открыл новый филиал Национального центра «Россия». Экспозиция центра, рассчитанная на 500 посетителей одновременно, стала первой точкой в программе президента в рамках Восточного экономического форума.
Российский лидер прибыл на причал на автомобиле Aurus, после чего пересел на катер «Ураган». Его встретил капитан корабля, который отдал главе государства честь и пожал ему руку. Затем Путин отправился на остров Русский, где и расположился филиал центра. Трансляцию визита главы РФ ведет телеканал «Россия 24».
Национальный центр «Россия» разместился в здании Владивостокского океанариума, построенного в 1990 году, общей площадью 2,5 тысячи квадратных метров. Ключевым элементом экспозиции стал овальный аквариум с осетрами. Выставка посвящена истории, достижениям и перспективам развития Приморского края. Одновременно ознакомиться с ней могут до 500 посетителей.
Оформление выполнено в морской тематике, а содержание разделено на тематические секции, отражающие карьерные возможности, науку, образование, спорт, культуру, туризм и инновационные проекты региона. Создание Национального центра «Россия» было инициировано по поручению главы государства с целью представления ключевых достижений страны, укрепления национальной идентичности, а также развития профессиональных компетенций среди детей и молодежи.
Юбилейный, 10-ый, Восточный экономический форум (ВЭФ-2025) открылся 3 сентября на острове Русский во Владивостоке. Площадкой проведения традиционно стал кампус Дальневосточного федерального университета. Форум продлится до 6 сентября. О своем участии в ВЭФ-2025 заявили делегации свыше 70 государств и территорий, в их числе Вьетнам, Индия, Китай, Лаос, Малайзия, Таиланд и другие.
