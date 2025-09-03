СК показал допрос члена банды милиционеров, убивавшей жертв в Екатеринбурге

Получивший первым приговор по делу ОПГ бывших милиционеров екатеринбуржец Владимир Семенюк рассказал, как жестоко расстрелял мужчину 25 лет назад. Его показания, которые он дал на месте преступления, опубликовал свердловский СК.
«На улице Пехотинцев были мужчина и женщина, как звать, не помню, мы попросили отдать сумку. Он стал сопротивляться, женщина стала кричать. Я понимал, что сделать ничего нельзя. Реакция на крик была такой, что я выстрелил в мужчину в область туловища», — сказал Семенюк. За это убийство банда получила 250 тысяч рублей, которые украли у погибшего.
По версии следствия, Семенюк был в составе группы своих коллег, которую якобы организовал бывший начальник отдела по борьбе с наркотиками Кировского РУВД Владислав Соболь. На счету группировки (в нее входило пять человек) может быть 11 жертв. Как сообщил пресс-секретарь регионального СК Александр Шульга, основной мотив преступлений был связан с обогащением.
«По уголовному делу проделан значительный объем работы, в том числе экспертами Судебно-экспертного центра СК России проведены комиссионные судебные и генетические экспертизы. Приговором суда [Семенюку] назначено наказание в виде девяти лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. В отношении остальных членов данного преступного формирования уголовные дела были выделены в отдельное производство», — заключил Шульга. Хронику коварных убийств можно почитать в этом материале.
