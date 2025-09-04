Минкульт ответил о возможности проката фильма с Джудом Лоу в роли Путина

Минкульт: заявок на прокатное удостоверение «Кремлевского волшебника» нет
Министерство культуры России не получало заявок на выдачу прокатного удостоверения для фильма «Кремлевский волшебник» режиссера Оливье Ассайаса, где главную роль российского президента Владимира Путина исполнил британский актер Джуд Лоу. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Заявлений по вопросу выдачи прокатного удостоверения на фильм „Кремлевский волшебник“ в Минкультуры России не поступало», — сказали представители министерства. Слова передает ТАСС.

Ранее кинокритик Сергей Сычев заявил, что американская кинолента «Кремлевский волшебник», в которой Джуд Лоу исполнил роль главы РФ Владимира Путина, потенциально может быть допущена к показу в российских кинотеатрах. По словам критика, прокат фильма в России возможен при условии, что содержание картины не противоречит действующему законодательству страны.

Картина «Кремлевский волшебник» была представлена на Венецианском кинофестивале, стартовавшем 27 августа на острове Лидо. Журнал Variety опубликовал первый официальный кадр ленты. Фильм основан на произведении швейцарско-итальянского автора Джулиано да Эмполи с одноименным названием. В актерский состав, помимо Джуда Лоу, вошли также Пол Дано, Зак Галифианакис и Том Стерридж.

