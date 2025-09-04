В мессенджер MAX перешли 30 млн россиян

Число пользователей национального мессенджера MAX превысило 30 миллионов человек. Об этом рассказали в пресс-службе мессенджера.
«Аудитория Мах превысила 30 миллионов человек», — сказано в сообщении. Слова пресс-службы приводит ТАСС.
Там также добавили, что в конце августа и начале сентября люди стали звонить через MAX гораздо чаще, чем в июле. Теперь в день совершается больше 8 миллионов звонков. С момента запуска мессенджера пользователи отправили больше 1 миллиарда сообщений. Также в пресс-службе рассказали, что сейчас обычный голосовой звонок длится в среднем 9 минут, а групповой — почти час. Количество групповых чатов превысило 1,2 миллиона. За пять дней после появления видеосообщений пользователи отправили их более 3 миллионов раз.
С начала сентября были введены новые изменения в законодательство. В частности, на все новые смартфоны, в том числе iPhone, теперь в обязательном порядке устанавливаются маркетплейс RuStore и мессенджер MAX. Последний соответствует установленным требованиям безопасности и регулярно проходит проверки, поскольку включен в реестр российского программного обеспечения. Это предусматривает соответствие строгим стандартам защиты информации, установленным российским законодательством, пишет «Царьград».
