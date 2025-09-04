Число погибших в аварии с фуникулером резко возросло

На данный момент число погибших в результате аварии с фуникулером в Лиссабоне выросло до 17 человек. Об этом сообщила португальская телерадиокомпания.
«Служба гражданской обороны только что сообщила, что два тяжелораненых скончались сегодня ночью, в результате чего число погибших достигло 17», — указано в сообщении RTP. Хотя до этого поступала информация о 15 погибших.
Фуникулер «Глория» сошел с рельсов в центре Лиссабона в ночь на 4 сентября. Ранее сообщалось, помимо погибших, о 18 пострадавших, многие из которых находились в тяжелом состоянии. Посольства России и Португалии продолжают выяснять, были ли среди жертв граждане РФ, а в городе объявлен трехдневный траур.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.