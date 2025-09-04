Скандальный рынок в Сочи, где продали смертельную чачу, сносят

В Сочи завершен снос рынка «Казачий», где ранее произошел инцидент с массовым отравлением покупателей чачей. Об этом сообщили в администрации федеральной территории «Сириус». Демонтаж торговых точек выполнил бывший арендатор участка в рамках соглашения о расторжении договора аренды.
«В Сочи снесли Казачий рынок, где две женщины торговали смертельной чачей», — пишет «КП-Кубань». Работы были завершены в установленные сроки — в течение трех месяцев с момента подписания документов. В администрации федеральной территории пояснили, что решение о дальнейшей судьбе участка будет принято после окончательного освобождения территории и анализа поступивших предложений.
В начале августа в «Сириусе» были задержаны две местные жительницы, которых подозревают в причастности к отравлению граждан самодельным алкоголем. Уже на следующий день, 7 августа, Адлерский районный суд города Сочи избрал для женщин, одной из которых 30 лет, а другой 71 год, меру пресечения в виде заключения под стражу до 4 октября 2025 года включительно.
По данным следствия, подозреваемые занимались сбытом алкогольной продукции, осознавая, что она изготовлена кустарным способом и не отвечает требованиям безопасности для жизни и здоровья потребителей. В результате употребления этого алкоголя, по предварительным сведениям, скончались не менее 13 человек. 11 августа стало известно о закрытии рынка «Казачий», расположенного на федеральной территории «Сириус».
