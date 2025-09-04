Корреспондент URA.RU Роман Наумов встретился на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) с необычной «Красной Шапочкой». Робот в красной шапке привлек внимание гостей.
Особое место на форуме занимают экспозиции, посвященные новым технологиям. Здесь представлены проекты в области искусственного интеллекта, робототехники, «умных» городов и экологически чистых производств. Участники форума могут протестировать инновационные сервисы.
Со 2 по 6 сентября во Владивостоке проходит десятый, юбилейный Восточный экономический форум. В этом году свое участие подтвердили делегации из более чем 70 стран. Центральной темой форума стало развитие сотрудничества на Дальнем Востоке в интересах мира и процветания. Традиционно одним из главных событий первого дня работы ВЭФ стала выставка, на которой регионы Дальнего Востока представляют свои достижения и перспективные проекты. В этом году в экспозиции принимают участие 11 субъектов округа, а также федеральные министерства и ведомства. Президент РФ Владимир Путин уже прибыл на остров Русский. Глава государства добрался до места проведения форума на катере.
