Свердловские коммунисты несут потери перед выборами губернатора

В Каменске-Уральском (Свердловская область) за неделю до выборов губернатора приостановило работу местное отделение КПРФ, утверждает его лидер Борис Идиатулин. Он и еще порядка 17 человек покинули партию, заявил Идиатулин корреспонденту URA.RU. Глава свердловского обкома КПРФ Александр Ивачев информацию о приостановке работы каменского отделения опроверг.
По словам Идиатулина, местные коммунисты недовольны политикой регионального руководства партии. «Почти за четыре года работы в обкоме я убедился, что, условно, одна семья Ивачевых решает, каким образом будет партия развиваться и по какому пути она пойдет. Из партии выходят порядка 18 человек. Остается около восьми. Какое-то время деятельность партии будет парализована, пока они не возьмутся за голову и не начнут что-то делать», — заявил Идиатулин.
Скандал случился за 10 дней до выборов губернатора. Сам Идиатулин говорит, что события просто совпали.
Корреспонденту URA.RU Ивачев заявил, что в курсе ситуации, подчеркнув, что отделение в Каменске-Уральском продолжит работу. По его словам, из партии вышли только два человека. «Отчаянные попытки снизить процент КПРФ, я думаю, успеха иметь не будут. Для нас лично понятно, что это элемент, скажем так, предвыборной борьбы. Нашли слабое звено — одного, двух человек. Люди продаются. Такое бывает», — заявил лидер свердловского КПРФ.
Выборы губернатора пройдут 12-14 сентября. Свои кандидатуры помимо Ивачева выдвинули врио главы региона Денис Паслер, депутат Госдумы Андрей Кузнецов («Справедливая Россия — За правду»), депутаты заксобрания Александр Каптюг (ЛДПР) и Рант Краев («Новые люди»). Все новости по теме выборов — в сюжете агентства.
