В ФАС объяснили высокую стоимость бензина на заправках

Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) предложила ряд мер по увеличению переработки нефти в некоторых регионах, а также усилить поставки топлива на местные нефтебазы. Об этом рассказал замглавы ФАС Виталий Королев на полях ВЭФ.
"Мы предлагаем меры, направленные на полное удовлетворение спроса, чтобы увеличить переработку, увеличить поставки на соответствующие региональные нефтебазы. Как только мы поставим в полном объеме [топливо] для продаж на бирже и [последующей] доставки, уверен, что цены будут также стабилизироваться", — сказал Королев. Его слова приводит ТАСС.
Королев отметил, что также рассматривается возможность продления ограничений на экспорт бензина, при этом основной акцент делается на обеспечение потребностей внутреннего рынка. Помимо этого, заместитель руководителя ФАС высказал предположение, что увеличение обязательных объемов реализации бензина на бирже может носить временный, сезонный характер.
Ранее на полях ВЭФ стало известно, что Министерство энергетики России вместе с нефтяными компаниями изменило сроки ремонтов на нефтеперерабатывающих заводах, чтобы не проводить их тогда, когда бензин особенно нужен. По словам главы министерства Сергея Цивилева, это позволит направить больше бензина на внутренний рынок и поможет снизить цены, пишет "Царьград".
