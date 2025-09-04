В Сургуте отменили концерт Александра Розенбаума

В Сургуте (ХМАО) отменили концерт народного артиста России Александра Розенбаума. Новая дата выступления пока что неизвестна. Об этом представители сургутской филармонии сообщили в социальной сети «ВКонтакте».
«Концерт Александра Розенбаума, запланированный на 18 сентября, отменен. Новая дата концерта будет объявлена в ближайшее время», — следует из сообщения. Деньги за билеты можно вернуть по месту приобретения.
Тем временем концерт Розенбаума в Ханты-Мансийске остается неизменным. Артист выйдет на сцену 20 сентября.
Ранее URA.RU сообщало, что популярная среди молодежи певица Mia Boyka бесплатно выступит в Ханты-Мансийске 7 сентября. Она споет на церемонии закрытия кубка губернатора Югры по конкуру и выездке.
