Зеленский не понял, чем Украине поможет Трамп

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Соединенные Штаты оказывают поддержку гарантиям безопасности для Украины. При этом лидер Украины не уточнил, в какой конкретно форме она предоставляется.
«Мы благодарны, что США поддерживают и есть часть гарантий безопасности для Украины. А в каком формате, более детально пока не готов вам сказать», — сказал он на пресс-конференции по итогам организованных в Париже переговоров «коалиции желающих». Трансляция велась в эфире телеканала «France-24».
Уточняется, что после встречи «Коалиции желающих», Зеленский провел разговор по видеосвязи с президентом США Дональдом Трампом, чтобы обсудить готовность американской стороны содействовать поддержке Украины. Сам Зеленский затруднился ответить на вопрос, дал ли Трамп согласие на участие в предоставлении Киеву систем противовоздушной обороны.
По словам Зеленского, обсуждение нового формата сотрудничества в сфере ПВО уже состоялось с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, а также с другими международными партнерами. Позже соответствующее предложение было представлено и Дональду Трампу.
«Вопрос противовоздушной обороны рассматривается в определенном формате, который мы сегодня представили партнерам. Вчера подробно обсудили этот вопрос с Эмманюэлем Макроном, впервые рассказали о подобной инициативе. Затем поделились деталями с другими союзниками, после чего проинформировали президента Трампа. Если Соединенные Штаты дадут положительный сигнал — а многое в реализации этой концепции зависит именно от них — мы готовы обнародовать дополнительную информацию», — отметил украинский лидер в беседе с журналистами.
Ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что гарантии безопасности для Украины могут предусматривать присутствие американских военных самолетов в небе, однако исключал отправку солдат на украинскую территорию. Он подчеркивал, что обсуждение деталей находится на ранней стадии и решения будут приниматься с учетом позиций европейских партнеров. Запад рассматривает различные форматы поддержки Киева на фоне продолжающегося конфликта.
