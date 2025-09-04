04 сентября 2025

В трех регионах РФ введены режимы беспилотной опасности: онлайн-трансляция

Ограничения на использование воздушного пространства ввели в Пензенской области
В трех регионах РФ введены режимы беспилотной опасности
В трех регионах РФ введены режимы беспилотной опасности Фото:

В трех регионах России введены режимы беспилотной опасности. Об этом сообщили губернаторы Пензенской, Белгородской и Воронежской областей. Кроме того, введены ограничения на полеты в аэропортах Волгограда, Тамбова и Пензы. URA.RU запускает онлайн-трансляцию. 

01:33 Опасность Атаки БПЛА в Ракитянском районе. Оставайтесь дома, не подходите к окнам или пройдите в укрытие, предупреждает МЧС Белгородской области.

01:31 В Тамбове (Донское) ведены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщает пресс-секретарь ФАВТ Артём Кореняко.

01:28 На территории Пензенской области введен режим «Беспилотная опасность». В целях безопасности граждан введены временные ограничения работы мобильного интернета, информирует губернатор Пензенской области Олег Мельниченко.

01:25 ВСУ продолжают наносить удары по территории Белгородской области. Пострадал один мирный житель. В селе Тулянка Валуйского округа от удара дрона повреждён инфраструктурный объект связи. В Белгородском районе посёлок Октябрьский вновь атакован дроном. В Шебекинском округе село Новая Таволжанка атаковано тремя беспилотниками. Различные повреждения зафиксированы в 4 частных домовладениях. В селе Глотово Грайворонского округа с беспилотника сброшены два взрывных устройства на ГАЗель. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

01:21 Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил о опасность БПЛА в регионе.

01:19 Россошанский район — тревога в связи с угрозой непосредственного удара БПЛА. Работают системы оповещения. Об этом сообщает губернатор Воронежской области Александр Гусев.

01:17 Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов в Волгограде. За время введенных ограничений на аэропорт Волгограда, было отменено на вылет и прилет 6 рейсов и задержано четыре, следует из онлайн-табло авиагавани.

01:16 Ракетная опасность объявлена в Суджанском районе Курской области. Жителей просят укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой.

