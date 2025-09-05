В Госдуме хотят компенсировать расходы на лекарства пенсионерам

Полностью компенсировать расходы на лекарства пенсионерам с доходом ниже 1,5-кратного размера прожиточного минимума предложили руководитель фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов и глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова. Соответствующее обращение депутаты направили министру здравоохранения РФ Михаилу Мурашко.
«Просим рассмотреть возможность введения механизма полной компенсации стоимости назначенных лекарственных препаратов для пенсионеров с доходом ниже 1,5-кратного регионального прожиточного минимума. Просим представить позицию министерства здравоохранения Российской Федерации по данному вопросу», — говорится в обращении депутатов, текст которого приводит РИА Новости.
Авторы инициативы подчеркнули, что российские пенсионеры остаются одной из самых незащищенных категорий. В отличие от многодетных семей или работников с низкими зарплатами, у большинства пожилых граждан отсутствуют льготы и дополнительные выплаты. Подчеркивается, что пенсионеры вынуждены полагаться только на свои пенсии, а расходы на лекарства зачастую становятся для них непосильными.
