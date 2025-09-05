Диалог сквозь железный занавес: как СССР и США наводили телемосты

В сентябре 1982 года, 43 года назад, СССР и США осуществили первый телемост, организованный с помощью спутниковой связи и связывавший Москву с Калифорнией. Это музыкальное мероприятие стало отправной точкой для почти десятилетнего опыта проведения дистанционных диалогов между жителями двух государств, находившихся в условиях острого политического противостояния. Первый телемост между Союзом и Штатами провели 5 сентября. Как две страны наводили телемосты — в материале URA.RU.
Идея
Идея организации телемоста «Москва-Космос-Калифорния» была выдвинута еще в период железного занавеса, в 1982 году, во время проведения рок-фестиваля «Мы» (US Festival) в Сан-Бернардино, недалеко от Лос-Анджелеса. Инициатором этого замысла стал один из основателей компании Apple Computer Стив Возняк, который предложил соединить посредством спутниковой связи два огромных экрана, размещенных на противоположных сторонах планеты, чтобы объединить музыку и передовые технологии.
Организация эксперимента
Проект получил одобрение со стороны советского посла в США Анатолия Добрынина и председателя Гостелерадио СССР Сергея Лапина. Техническая реализация телемоста стала возможной благодаря оборудованию спутниковой связи американской компании NBC, оставшемуся в Москве после проведения Олимпийских игр 1980 года. Подготовительные работы, которыми руководили сценарист Иосиф Гольдин и режиссер Юлий Гусман, заняли всего три дня.
Телемост проходил без ведущего и представлял собой обмен музыкальными выступлениями между участниками по обе стороны экрана. В мероприятии приняли участие свыше 250 тысяч зрителей на рок-фестивале в США и около двухсот советских студентов, собравшихся в третьей студии «Останкино». Американская аудитория, в частности, имела возможность услышать исполнение эстрадной певицы Аллы Пугачевой, а также ансамбля под руководством артистки Надежды Бабкиной с песней «Я за то люблю Ивана».
Следующие телемосты
Следующий контакт между СССР и США состоялся 28 мая 1983 года, спустя два с половиной месяца после того, как президент Штатов Рональд Рейган в одной из своих речей охарактеризовал Советский Союз как «империю зла». Телемост, приуроченный к Дню поминовения, вновь проходил в рамках рок-фестиваля «Мы», однако в этот раз его формат вышел за пределы обмена концертными номерами и взаимных приветствий. Был организован круглый стол, в ходе которого советские и американские участники обсудили ряд заранее согласованных тем, среди которых особое внимание уделялось угрозе ядерной войны.
Вести телемост с советской стороны был поручен Владимиру Познеру, который в тот период работал комментатором главной редакции радиовещания на США и Великобританию в Гостелерадио СССР, будучи еще малоизвестным широкому зрителю внутри страны. Спустя два месяца Познер стал одним из организаторов телемоста «Москва—Сан-Диего», проведенного в рамках 13-го Московского международного кинофестиваля и посвященного детскому кинематографу. Каждая из сторон подготовила для совместного просмотра и обсуждения по три фильма.
Со стороны США были представлены фрагменты семейной драмы «Саундер», кукольного мультфильма «Любопытный Джордж отправляется в больницу» и эпизода телефильма «Спящая красавица» из серии «Театр волшебных историй». Советская сторона предложила выпуск юмористического киножурнала «Ералаш», мультфильм «Винни-Пух» и эпизод кинопритчи «Сказка странствий». Запись телемоста вышла в эфир на советском телевидении в виде часовой передачи, которую открыл Владимир Познер словами: «На этот раз мост, по которому 20 июля навстречу друг другу шагнули наши дети, можно назвать мостом будущего и надежды».
Передача была положительно воспринята аудиторией, после чего продюсеры начали обсуждать возможность организации нового телемоста, приуроченного к Московской международной книжной ярмарке, запланированной на сентябрь. Однако этим планам не суждено было сбыться: после трагедии с южнокорейским пассажирским самолетом, сбитым над территорией СССР, и последовавшего за этим очередного обострения отношений между Советским Союзом и Западом проведение телемоста стало невозможным.
Перестройка телемостов
С началом перестройки телемосты получили новый импульс развития. Первый такой контакт при генсекретаре ЦК КПСС Михаиле Горбачеве состоялся 7 мая 1985 года. Мероприятие было приурочено к сороковой годовщине окончания Второй мировой войны и проходило между Москвой и Сан-Диего. В числе участников были режиссер Сергей Бондарчук, журналист Виталий Коротич, а также ветераны войны из СССР и США. После завершения записи сын 32-го президента США, отставной бригадный генерал Эллиот Рузвельт, прокомментировал для газеты Los Angeles Times:
«Мы показали сегодня, что мы до сих пор пытаемся построить мост взаимопонимания, и Советы очень хотят устранить угрозу уничтожения. Эта дискуссия — послание народов лидерам двух стран».
Наиболее резонансный телемост, вызвавший широкий отклик по всему миру, состоялся в декабре 1985 года благодаря Владимиру Познеру и американскому журналисту Филу Донахью. Связавший Ленинград и Сиэтл, этот телемост был известен в СССР под названием «Диалог через космос», а в США — как «Встреча в верхах рядовых граждан». Впервые обмен мнениями происходил в прямом эфире без заранее утвержденного сценария и фиксированной темы для обсуждения.
В начале эфира затрагивались остросоциальные вопросы: военный конфликт в Афганистане, ссылка правозащитника Андрея Сахарова, положение евреев в Советском Союзе, ограничения на выезд за границу, свобода слова и права человека. Дискуссия носила явно политический характер, однако ее направление изменилось после реплики одного из участников из Сиэтла:
«Мне бы хотелось, чтобы в нашем разговоре было поменьше политики. Чтобы мы просто познакомились друг с другом. По-моему, мы не так начали. Плохо начали! Я бы не пришел сюда, если б знал, что здесь будет столько политики. Неужели вы не видите, что вас отсюда провоцируют?! Мне это не по душе! Я хочу с вами сесть и познакомиться».
Запись телемоста продолжительностью более часа (в реальности эфир длился около трех часов) была показана на советском телевидении в прайм-тайм и собрала аудиторию порядка 180 миллионов зрителей. В Штатах телемост вышел в сокращенной 40-минутной версии, которую посмотрели около восьми миллионов человек.
Впоследствии Познер и Донахью провели еще несколько телемостов. Так, в 1986 году на первой программе Центрального телевидения СССР был показан телемост «Женщины говорят с женщинами» между Ленинградом и Бостоном, во время которого прозвучала впоследствии ставшая крылатой фраза «В СССР секса нет».
В том же году состоялся телемост «Мы желаем счастья вам» между Москвой и Миннесотой, посвященный памяти Саманты Смит. В 1987 году прошел советско-американский телемост журналистов «Москва — Сан-Франциско», посвященный роли СМИ. Это был последний телемост с участием Владимира Познера, после чего формат начал утрачивать свою актуальность.
Телемосты продолжали проводиться до самого распада СССР. Одним из последних стал телемост 1989 года между МГУ и университетом Тафтса (штат Массачусетс), посвященный теме «Ядерный век. Культура и бомба». Однако масштаб подобных проектов к тому времени был уже значительно меньшим.
