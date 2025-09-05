В Кремле сообщили, зачем Путин пригласил Зеленского в Москву

Песков: Путин пригласил Зеленского в Москву, чтобы поговорить
Путин пригласил Зеленского для диалога, заявил Песков
Путин пригласил Зеленского для диалога, заявил Песков
новость из сюжета
Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Приглашение от президента РФ Владимира Путина для его украинского коллеги Владимира Зеленского приехать в Москву было направлено на ведение диалога, а не на обсуждение условий капитуляции. Об этом рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Путин пригласил Зеленского в Москву поговорить, а не капитулировать», — передает слова Пескова ТАСС. Он добавил, что Москва фиксирует отказы Зеленского от приглашения посетить Россию, сообщил Песков.

Ранее президент России заявлял о своей готовности принять украинского лидера в российской столице, если тот заинтересован в такой встрече. Этот шаг был представлен как открытая инициатива со стороны российского руководства для поиска дипломатических решений.

Сообщается, что украинская сторона со своей стороны обозначила возможные места для проведения переговоров. По информации Киева, встреча могла бы состояться в нескольких европейских странах, а также в государствах Персидского залива.

