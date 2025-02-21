Трамп заявил о необходимости Путину и Зеленскому встретиться

Президент России Владимир Путин и украинский лидер Владимир Зеленский должны встретиться. Такое мнение высказал глава Белого дома в Овальном кабинете в Белом доме.
«Я думаю, что президент Путин и президент Зеленский должны встретиться», — сказал Трамп. Его слова прозвучали в эфире youtube-канала Fox News.
Также президент США заявил, что не поедет на парад в Москву, который пройдет 9 мая. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, на момент 22 февраля договоренностей двум сторонам по этому вопросу достичь не удалось.
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