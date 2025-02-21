21 февраля 2025

Трамп заявил о необходимости Путину и Зеленскому встретиться

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Трамп выступил перед журналистами в Овальном кабинете
Трамп выступил перед журналистами в Овальном кабинете Фото:
новость из сюжета
Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Президент России Владимир Путин и украинский лидер Владимир Зеленский должны встретиться. Такое мнение высказал глава Белого дома в Овальном кабинете в Белом доме.

«Я думаю, что президент Путин и президент Зеленский должны встретиться», — сказал Трамп. Его слова прозвучали в эфире youtube-канала Fox News.

Также президент США заявил, что не поедет на парад в Москву, который пройдет 9 мая. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, на момент 22 февраля договоренностей двум сторонам по этому вопросу достичь не удалось.

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Президент России Владимир Путин и украинский лидер Владимир Зеленский должны встретиться. Такое мнение высказал глава Белого дома в Овальном кабинете в Белом доме. «Я думаю, что президент Путин и президент Зеленский должны встретиться», — сказал Трамп. Его слова прозвучали в эфире youtube-канала Fox News. Также президент США заявил, что не поедет на парад в Москву, который пройдет 9 мая. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, на момент 22 февраля договоренностей двум сторонам по этому вопросу достичь не удалось.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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