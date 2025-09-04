04 сентября 2025

Новая авиакомпания запустила прямые рейсы для пермяков в Шарм-эль-Шейх

Пермяки смогут летать в Шарм-эль-Шейх с конца сентября новой авиакомпанией
Программа полетов продлится до 23 октября
Начиная с конца сентября 2025 года, из аэропорта Большое Савино в Перми будут запущены чартерные авиарейсы на популярный курорт Шарм-эль-Шейх в Египте. Перевозку пассажиров осуществит египетская авиакомпания Sky Vision Airlines, которая ранее не работала в данном регионе.

«Программа полетов продлится до 23 октября. Рейсы будут выполняться на воздушных судах Boeing 737, длительность перелета составит 7 часов 5 минут», — сказано на онлайн-табло пермского аэропорта. 

Ранее URA.RU сообщало о том, жители Перми смогут летать в Таиланд с 8 ноября 2025 года по 1 апреля 2026 года. Прямые рейсы из аэропорта «Большое Савино» на Пхукет будут осуществляться каждые 12 дней. Стоимость путевки с вылетом 8 ноября — от 105,7 тысяч рублей на человека. Завтраки включены. В декабре стоимость путевки дешевле. Зимой цены начинаются от 97,3 тысячи рублей.

