04 сентября 2025

В Пермском крае продается завод по производству безалкогольных напитков

Завод в Красновишерском округе Прикамья продается за 20 млн рублей
Завод производит напитки более 20 лет
Завод производит напитки более 20 лет

В Пермском крае продается завод по производству безалкогольных напитков стоимостью 20 млн рублей, об этом сообщается на сайте бесплатных объявлений. Продавец сообщил корреспонденту URA.RU, что завод находится в городе Красновишерске.

«Продам завод по производству безалкогольных напитков. Основан в 2000 году и расположен в экологически чистом районе на севере Пермского края. Площадь производственного здания — 260 квадратных метров, земельного участка — 764 квадратных метра, все в собственности. Стоимость — 20 млн рублей», — говорится на сайте.

Завод работает по готовым рецептурам и по программе «Честный знак». Имеет базу более чем из 500 контрагентов. Количество сотрудников завода — 15 человек.

Ранее URA.RU сообщало, что в Перми выставлен на продажу банный комплекс из шести бань. По указанному в объявлении адресу находится один из старейших пермских комплексов для отдыха «Слудские бани». Стоимость объекта — 45 млн рублей.

