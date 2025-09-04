В Пермском крае продается завод по производству безалкогольных напитков стоимостью 20 млн рублей, об этом сообщается на сайте бесплатных объявлений. Продавец сообщил корреспонденту URA.RU, что завод находится в городе Красновишерске.
«Продам завод по производству безалкогольных напитков. Основан в 2000 году и расположен в экологически чистом районе на севере Пермского края. Площадь производственного здания — 260 квадратных метров, земельного участка — 764 квадратных метра, все в собственности. Стоимость — 20 млн рублей», — говорится на сайте.
Завод работает по готовым рецептурам и по программе «Честный знак». Имеет базу более чем из 500 контрагентов. Количество сотрудников завода — 15 человек.
Ранее URA.RU сообщало, что в Перми выставлен на продажу банный комплекс из шести бань. По указанному в объявлении адресу находится один из старейших пермских комплексов для отдыха «Слудские бани». Стоимость объекта — 45 млн рублей.
