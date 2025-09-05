Германия призвала европейские страны передать Киеву важные виды вооружения

Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль выступил с призывом к европейским странам рассмотреть возможность передачи Украине дополнительных систем ПВО. Об этом дипломат заявил в интервью порталу t-online.
«Нам нужно подумать о новых системах вооружений, которые могут быть поставлены и которые Украина может приобрести», — заявил Вадефуль. Он подчеркнул, что Киев остро нуждается в современных средствах защиты от воздушных угроз. Министр также отметил, что сейчас практически нет таких сфер, в которых Украина не нуждается в поддержке.
В ходе интервью Вадефуль прокомментировал возможность проведения переговоров с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым. По словам главы МИД Германии, на данный момент такие контакты не имеют смысла, поскольку не наблюдается готовности к диалогу со стороны Москвы. Западные страны на протяжении последних месяцев неоднократно отказывались от прямого диалога с Россией по вопросу урегулирования ситуации вокруг Украины. При этом президент РФ Владимир Путин неоднократно заявлял, что Москва не отказывается от переговоров.
На фоне обсуждения военной поддержки Киева в четверг в Париже прошла встреча участников «коалиции желающих». Мероприятие состоялось под председательством премьер-министра Великобритании Кира Стармера и президента Франции Эммануэля Макрона. По итогам встречи Макрон заявил, что 26 стран обязались разместить на территории Украины силы сдерживания после прекращения огня. Кроме того, «коалиция желающих» в ближайшее время начнет работу над юридическими и политическими аспектами предоставления гарантий безопасности для Украины.
