Фестиваль документального кино «RT.Док: Время наших героев», который стартовал в Челябинске 4 сентября, поспособствовал укреплению связи между обществом и героями спецоперации, а также отметил важность сохранения исторической правды. Об этом в разговоре с URA.RU заявил депутат гордумы, участник СВО Евгений Ботов.
«Фестиваль „RT.Док: Время наших героев“ не только демонстрирует фильмы, но и способствует сохранению исторической правды. Такие проекты помогают гражданам почувствовать сопричастность к событиям на фронте и укрепляют связь между обществом и героями», — отметил Ботов.
Ботов также рассказал, что фестиваль открылся премьерой фильма «Один. Поле. Воин» режиссера Артема Сомова, посвященного подвигу сапера-разведчика Закарьи Алиева из Дагестана. Депутат подчеркнул, что открытие фестиваля оставило впечатление масштабного и эмоционально насыщенного события, объединившего героев, авторов и зрителей в стремлении сохранить правду о современной истории.
Международный фестиваль документального кино «RT.Док: Время наших героев» открылся в Челябинске при полном зале Театра драмы имени Наума Орлова. На церемонии присутствовали полпред президента в УрФО Артем Жога, губернатор Челябинской области Алексей Текслер, вице-губернатор Роман Воллерт, спикер ЗСО Олег Гербер, а также ветераны СВО, военкоры и документалисты. Жога и Текслер осмотрели зону VR-показов, где зрителям демонстрируют фильмы о событиях на Донбассе в формате виртуальной реальности. Подробнее — в материале URA.RU.
