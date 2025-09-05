Омбудсмен Азербайджана сообщил о встрече задержанных россиян с семьями

Задержанные россияне не высказывали жалоб на условия содержания
Задержанные россияне не высказывали жалоб на условия содержания
В российское агентство Sputnik в Азербайджане нагрянули с обысками

Задержанные в Азербайджане граждане России, в том числе журналисты агентства Sputnik Азербайджан, встретились со своими семьями. Об этом сообщили в аппарате уполномоченного по правам человека Азербайджана.

«Очередная встреча с родными состоялась на днях», — сообщили в аппарате РИА Новости. Встреча прошла более двух месяцев спустя после задержания россиян в Баку. В заявлении аппарата омбудсмена отмечается, что вопрос содержания задержанных россиян находится под постоянным контролем Национальной превентивной группы. Представители группы регулярно принимают членов семей в аппарате омбудсмена, обеспечивая соблюдение их прав в рамках азербайджанского законодательства.

По информации омбудсмена, задержанные граждане России не высказывали жалоб на условия содержания или обращение со стороны правоохранительных органов Азербайджана. Гендиректор медиагруппы «Россия сегодня», в состав которой входит Sputnik, Дмитрий Киселев неоднократно выступал с требованиями об освобождении журналистов. Официальный представитель МИД России Мария Захарова накануне заявила, что российская сторона направила в Баку запросы на посещение задержанных консульскими сотрудниками, а также запросы о состоянии их здоровья.

