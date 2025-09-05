Суд закрыл процесс о взыскании 925 млн с вице-губернатора Белгородской области

Суд начал рассмотрение иска Генпрокуратуры о взыскании с должностных лиц и бизнесменов Белгородской области почти 925 миллионов рублей. Одним из ответчиков по делу выступает вице-губернатор региона Рустэм Зайнуллин. Заседание проходит в закрытом режиме по ходатайству прокурора из-за наличия в материалах сведений, составляющих гостайну, сообщают журналисты.
"Останкинский суд Москвы в закрытом режиме рассмотрит иск Генеральной прокуратуры России о взыскании в пользу государства около 925 миллионов рублей c обвиняемого в мошенничестве вице-губернатора Белгородской области Рустэма Зайнуллина..." — пишет РИА Новости. Агентство ссылается на своего корреспондента.
Вместе с Зайнуллиным, по делу проходят экс-руководитель управления капитального строительства Алексей Сошников, предприниматели Сергей Петряков, Иван Новиков, Дмитрий Боровлев, Константин Зимин, а также ООО «Регион Сибирь» и ООО «Стройинвестрезерв». В исковом заявлении отмечается, что в 2022–2024 годах из федерального бюджета в Белгородскую область было направлено 19,5 миллиарда рублей на строительство фортификационных сооружений для защиты от военной агрессии Украины.
По данным прокуратуры, Зайнуллин и Сошников, используя служебное положение, заключили через аффилированные компании фиктивные договоры на выполнение подрядных работ на общую сумму более 1,1 миллиарда рублей. Среди них — контракты с ООО «Регион Сибирь» (127,6 миллиона рублей) и ООО «Стройинвестрезерв» (24 договора на сумму свыше миллиарда рублей).
К участию были привлечены подконтрольные лица и фирмы-однодневки. Проверка установила, что большая часть из выделенных средств — 924,8 миллиона рублей — была получена ответчиками незаконно и обращена в их пользу. Надзорное ведомство требует взыскать эту сумму солидарно со всех фигурантов дела и обратить ее в доход государства. В качестве обеспечительных мер Генпрокуратура просит наложить арест на имущество ответчиков и доли в уставном капитале причастных компаний.
Вице-губернатор Белгородской области Рустэм Зайнуллин был взят под стражу в июне 2025 года в ходе расследования уголовного дела, связанного с мошенничеством. Помимо Зайнуллина были задержаны еще два предпринимателя. Подробнее — в материале URA.RU.
