Вице-губернатор Белгородской области Рустэм Зайнуллин задержан по делу о мошенничестве: что известно

Вице-губернатор Белгородской области Рустэм Зайнуллин задержан в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве. Об этом сообщили в правоохранительных органах, подтвердив, что суд отправил чиновника в СИЗО вечером 21 июня. Вместе с Зайнуллиным задержаны два предпринимателя, чьи меры пресечения сейчас рассматриваются судом.
По данным СМИ, задержание может быть связано с хищениями при строительстве фортификационных сооружений на границе, хотя некоторые источники указывают на иные причины. Подробности дела, биография Зайнуллина и контекст происшествия — в материале URA.RU.
Обстоятельства задержания
Вечером 21 июня 2025 года в Белгороде был задержан вице-губернатор Рустэм Зайнуллин. Как сообщили ТАСС в правоохранительных органах, суд удовлетворил ходатайство следствия и заключил чиновника под стражу.
«В Белгороде задержан Рустэм Зайнуллин. Суд по ходатайству следствия отправил его в СИЗО в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве», – отметил источник агентства.
Сообщается, что вместе с Зайнуллиным задержаны два коммерсанта, имена которых не раскрываются. Суд в настоящее время определяет для них меру пресечения.
Причина задержания
По информации telegram-канала Mash, задержание связано с расследованием хищений при строительстве защитных сооружений на границе Белгородской области с Украиной. Предварительная сумма ущерба оценивается в 500 миллионов рублей, полученных за счет завышения стоимости и хищений при производстве железобетонных изделий, используемых для укрепления госграницы. Зайнуллин, как куратор имущественного и земельного блока региона, мог быть причастен к этим нарушениям.
Однако telegram-канал Baza со ссылкой на свои источники указывает, что причина задержания может быть иной и не связана с фортификационными работами. SHOT также отмечает, что вменяемая статья и основания для задержания могут отличаться от сообщений о хищениях. Официальных комментариев от властей Белгородской области или правоохранительных органов пока не поступало.
Ранее губернатор Вячеслав Гладков сообщил о выявленных нарушениях на 109 миллионов рублей при строительстве «засечной черты» и инициировал судебные иски против семи организаций, участвовавших в работах. Одна компания вернула деньги в бюджет, но остальные продолжают судебные разбирательства в закрытом режиме из-за вопросов безопасности.
"По итогам внутренней проверки управление капитального строительства направило исковые заявления в суд. Просим взыскать денежные средства с организаций, которые принимали участие в строительстве оборонительных сооружений", — писал Гладков в своем telegram-канале.
Контекст строительства укреплений
Строительство фортификационных сооружений в Белгородской области началось весной 2023 года для защиты региона от возможных угроз. На эти цели было выделено 10 миллиардов рублей, но не из областного бюджета, уточнял Гладков. Зайнуллин, курировавший земельные и имущественные вопросы, мог быть связан с распределением контрактов и контролем за ходом работ.
Подобные дела уже затрагивали соседние регионы. Например, в Курской области экс-губернатор Алексей Смирнов стал фигурантом дела о хищении более 1 миллиарда рублей при строительстве аналогичных укреплений.
Биография Рустэма Зайнуллина
Ранние годы и образование
Рустэм Шаукатович Зайнуллин родился 26 августа 1976 года в Ижевске. В 1998 году он окончил Удмуртский государственный университет по специальности «Юриспруденция», заложив основу для карьеры в государственной службе.
Карьера в Удмуртии
С 1997 года Зайнуллин начал трудовую деятельность, работая юрисконсультом в САО «Росгосстрах» и ЗАО «Дорожник». В 1998–1999 годах он занимал должность ведущего специалиста в государственном комитете Удмуртской Республики по собственности, а с 1999 по 2001 годы возглавлял юридический отдел. В 2001–2009 годах был заместителем министра имущественных отношений Удмуртии, а с 2009 по 2016 годы — министром этого ведомства. За свою работу он получил Почетную грамоту Правительства Удмуртской Республики.
Работа в Севастополе
В 2016 году Зайнуллин принял предложение губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова, также уроженца Удмуртии, и возглавил департамент имущественных и земельных отношений города. Он руководил ведомством до 2019 года, после чего недолго работал в «Черноморнефтегазе».
Переезд в Белгород
В сентябре 2021 года Зайнуллин перешел в администрацию Белгородской области на должность советника губернатора Вячеслава Гладкова. В январе 2022 года его назначили вице-губернатором и министром имущественных и земельных отношений региона, где он курировал ключевые вопросы управления активами.
Участие в «Барс-Белгород»
В октябре 2024 года Зайнуллин приостановил исполнение своих обязанностей и вступил в добровольческий отряд «Барс-Белгород», созданный для защиты региона. Он прошел курс молодого бойца, восстановив навыки обращения с оружием и оказания медицинской помощи. В ноябре 2024 года губернатор Гладков вручил ему грамоту за службу, отметив вклад в материально-техническое обеспечение отряда. После завершения службы Зайнуллин вернулся на государственную службу.
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