Глава МИД Германии назвал терроризмом подрыв «Северных потоков»

Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль назвал подрыв газопроводов «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2» актом террора. Об этом глава МИД ФРГ заявил 5 сентября в интервью изданию India Today, комментируя ход расследования взрывов и вопросы о возможной причастности Украины.
«Нет, мы только видели разрушения, и, конечно же, это был акт, я бы сказал, террора, сейчас ведется расследование», — сказал Вадефуль. При этом он не стал высказывать предположения о причастности какой-либо страны или организации к инциденту.
В августе 2024 года Генпрокуратура Германии выдала ордер на арест гражданина Украины, подозреваемого в подрывах «Северных потоков», а в августе 2025 года в Италии был задержан еще один предполагаемый участник диверсии — Сергей К. По версии следствия, группа подозреваемых использовала арендованную яхту для доставки взрывчатки к газопроводам, а расследование до сих пор продолжается, включая установление возможных организаторов и мотивов преступления.
