Врач объяснил, почему у Трампа появились странные синяки на теле

Врач Новоселов объяснил появление синяков у Трампа атеросклерозом
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Синяки на теле могут быть связаны с препаратами, которые принимает Трамп, считает врач
Синяки на теле могут быть связаны с препаратами, которые принимает Трамп, считает врач Фото:

Синяки на теле президента США Дональда Трампа могут быть связаны с атеросклерозом. Об этом сообщил врач-геронтолог Валерий Новоселов.

«Возможно, Трамп принимает какую-то антикоагуляционную или антитромботическую терапию, что является профилактикой тромбоза сосудов, связанным с заболеванием атеросклероза», — заявил Валерий Новоселов в разговоре с  aif.ru. Он отметил, что чем старше человек, то проблема с сердечно-сосудистых заболеваний становится серьезнее. А синяки появляются по разным причинам, среди которых может быть и возраст. 

Ранее в сети появились слухи о смерти Трампа. Поводом стали его фотографии за несколько дней до исчезновения с гематомой, замазанной тональным средством.

Позднее Трамп выступил с заявлением и назвал эти слухи «сумасшедшими». Таким образом он опроверг их.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Синяки на теле президента США Дональда Трампа могут быть связаны с атеросклерозом. Об этом сообщил врач-геронтолог Валерий Новоселов. «Возможно, Трамп принимает какую-то антикоагуляционную или антитромботическую терапию, что является профилактикой тромбоза сосудов, связанным с заболеванием атеросклероза», — заявил Валерий Новоселов в разговоре с  aif.ru. Он отметил, что чем старше человек, то проблема с сердечно-сосудистых заболеваний становится серьезнее. А синяки появляются по разным причинам, среди которых может быть и возраст.  Ранее в сети появились слухи о смерти Трампа. Поводом стали его фотографии за несколько дней до исчезновения с гематомой, замазанной тональным средством. Позднее Трамп выступил с заявлением и назвал эти слухи «сумасшедшими». Таким образом он опроверг их.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...