Врач объяснил, почему у Трампа появились странные синяки на теле

Синяки на теле президента США Дональда Трампа могут быть связаны с атеросклерозом. Об этом сообщил врач-геронтолог Валерий Новоселов.
«Возможно, Трамп принимает какую-то антикоагуляционную или антитромботическую терапию, что является профилактикой тромбоза сосудов, связанным с заболеванием атеросклероза», — заявил Валерий Новоселов в разговоре с aif.ru. Он отметил, что чем старше человек, то проблема с сердечно-сосудистых заболеваний становится серьезнее. А синяки появляются по разным причинам, среди которых может быть и возраст.
Ранее в сети появились слухи о смерти Трампа. Поводом стали его фотографии за несколько дней до исчезновения с гематомой, замазанной тональным средством.
Позднее Трамп выступил с заявлением и назвал эти слухи «сумасшедшими». Таким образом он опроверг их.
