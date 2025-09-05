В ХМАО появилась новая нефтяная компания

В Нефтеюганске (ХМАО) зарегистрирована новая нефтедобывающая компания «Ловинскнефть». Ее учредителем числится бизнесмен из Челябинской области Виктор Кара, свидетельствуют данные налоговой службы.
«ООО „Ловинскнефть“ зарегистрировано в августе 2025 года в Нефтеюганске. Учредителями выступают Виктор Кара и компания „Цитадель Автострой“ из Миасса, которой он руководит», — указано в документах, которые есть в распоряжении агентства URA.RU.
Кара также фигурирует в составе учредителей другой югорской нефтяной компании «Илбирс-3». У фирмы есть лицензии на поиск нефти и газа на двух месторождениях в ХМАО. Предприятие было создано югорским предпринимателем Тимуром Кельгенбаевым. Спустя несколько месяцев после регистрации и оформления лицензий он передал ее миасскому бизнесмену.
Агентство URA.RU направило запрос в компанию «Цитадель Автострой». На момент публикации ответ не поступил. Контакты «Ловинскнефти» найти не удалось.
