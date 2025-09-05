Задержали звезду «Интернов» и «Беспринципных» Аглаю Тарасову: причем тут наркотики

Актрису Аглаю Тарасову задержали в московском аэропорту Домодедово по подозрению в провозе наркотических средств. При досмотре багажа у актрисы обнаружили вейп с гашишным маслом. В отношении Аглаи Тарасовой возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 229 УК РФ (контрабанда наркотических средств). Ей грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет. Что известно о ситуации — в материале URA.RU.
Из-за чего задержали звезду сериала «Беспринципные»
Актриса была задержана в аэропорту Домодедово с наркотиками. Как пишут СМИ, она прилетела рейсом из Тель-Авива в Москву и провезла в багаже электронную сигарету с маслом каннабиса. Экспертиза подтвердила, что в устройстве содержалось гашишное масло, а его масса после высушивания составила 0,38 грамма, пишет РИА Новости.
Сколько лет грозит актрисе
Тарасова может быть отправлена под стражу решением Домодедовского городского суда. В отношении актрисы возбуждено уголовное дело по части первой статьи 229 Уголовного кодекса Российской Федерации (контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов). Тарасовой грозит до семи лет лишения свободы по уголовному делу.
Следствие просит отправить актрису под домашний арест
Аглае Тарасовой сегодня должны избрать меру пресечения по уголовному делу. Следствие ходатайствует о домашнем аресте для артистки. Сейчас ведомством уточняются все подробности инцидента.
