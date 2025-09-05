Мальчик, которому Путин помог в Китае, из Дагестана

Больной раком мальчик, доставленный специальным рейсом из Пекина в Москву, которому помог глава РФ Владимир Путин, является жителем Дагестана. Власти республики заверили, что готовы оказать всю необходимую медицинскую и социальную поддержку ребенку и его семье. Об этом сообщил глава Дагестана Сергей Меликов.
«Считаю, что этот случай — очередной пример внимания и заботы президента, которые проявляются не только в масштабных проектах, стратегиях на десятилетия, но и здесь и сейчас, по отношению к конкретному гражданину. <…> Поручил Минздраву республики быть на связи с семьей и врачами, оказывать всю необходимую для лечения помощь», — заявил глава региона, отметив, что ситуация с тяжелобольным ребенком получила широкий общественный резонанс после вмешательства президента России Владимира Путина. Об этом он написал в своем telegram-канале.
Ранее стало известно, что мать мальчика вывезла сына на лечение в Китай, однако из-за ухудшения состояния ребенка потребовалась срочная эвакуация обратно в Россию. С просьбой о помощи женщина обратилась в посольство РФ в КНР. Посол доложил о ситуации Путину, который находился с визитом в Китае, и поручил использовать спецборт для транспортировки ребенка на родину. Сейчас мальчик госпитализирован в НМИЦ онкологии им. Н. Н. Блохина Минздрава РФ, где ему оказывают специализированную медицинскую помощь.
