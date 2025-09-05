Полет в космос, смерть отца и отказ от брака: Юлии Пересильд — 41

Юлия Пересильд — российская актриса, известная по фильмам «Вызов», «Битва за Севастополь», «Край». Она стала первой в мире актрисой, полетевшей в космос ради съемок художественного фильма. 5 сентября Пересильд исполняется 41 год. О ее личной жизни и карьере — в материале URA.RU.
Детство и юность Юлии Пересильд
Юлия Пересильд родилась 5 сентября 1984 года в Пскове. Мать работала воспитательницей в детском саду. Отец торговал джинсами, писал иконы, периодически занимался торговлей. При этом музыка занимала важное место в жизни семьи.
С раннего детства Юлия исполняла песни под аккомпанемент гитары, на которой играл ее отец, а также выступала в ансамбле «Эквалайзер» в качестве солистки. К 12-ти годам она участвовала в съемках известной телепередачи «Утренняя звезда». Именно тогда она впервые посетила столицу, и с этого времени Москва стала для заветной мечтой.
«Мне было ужасно плохо в Пскове. И я не понимала, куда себя деть. Мне нужно было туда, где потребуются мои силы. Понимала, что энергии столько, что нужно тратить, или меня разорвет», — говорила она.
В это же время умер отец Юлия, и в 14 лет ей пришлось подрабатывать. Окончив школу он отправилась поступать в Школу-студию МХАТ, однако провалила экзамены.
«Мама меня очень нежно любила и считала, что я, наверное, в чем-то талантливый человек. Но она всегда мне говорила, мол, давай становись лучше директором школы, ну какая ты актриса», — рассказала Пересильд журналу ОК. Спустя год она снова отправилась в столицу и поступила в ГИТИС.
Карьера Юлии Пересильд
Еще будучи студенткой актриса начала сниматься в кино и играть в театре. В 2003 году актриса впервые появилась на экране, исполнив роль Наташи Кублаковой в телесериале «Участок». Два года спустя Юлия Пересильд вновь вернулась к съемкам, где вместе с Сергеем Безруковым снялась в фильме «Есенин».
В возрасте 21-го года она дебютировала в главной роли в телесериале «Принцесса и нищий», однако широкую известность ей принесла работа в драматическом фильме Эльера Ишмухамедова «Невеста». С этого периода Юлия Пересильд регулярно появлялась в новых кинопроектах. По-настоящему значимым для ее карьеры стал фильм «Край» режиссера Алексея Учителя, после которого о ней заговорили как о яркой актрисе современного кино.
Она также сыграла в остросюжетной драме «Восьмерка». За роль Софьи из фильма «Край» Юлию наградили двумя престижными премиями «Золотой орел» и «Белый слон», а после его премьеры пресса активно заговорила о романе актрисы и режиссер.
За эти годы Юлия сотрудничала с другими маститыми режиссерами: Станиславом Говорухиным («Weekend» в 2013), Александром Коттом («Подсадной» того же года), Кареном Оганесяном, снявшим несколько запоминающихся комедий с участием Юлии.
Актриса исполнила роль Людмилы Гурченко в одноименном телесериале, посвященном биографии выдающейся артистки. Помимо этого, она появилась в популярном проекте «Палач», где предстала в образе подозреваемой в серии жестоких убийств в одном из подмосковных поселков.
«Я всегда выбираю роли сама. Это зависит не от степени популярности, а от человека. Я с первого курса отказывалась от каких-то работ. Сейчас возможность выбирать стала чуть-чуть больше, стали узнавать по ролям в кино и театре. Я иногда хожу на кастинги, чтобы проверить себя, посмотреть, с кем буду работать, в какую „семью“ войду», — рассказывала Пересильд.
«Вызов» и полет в космос
В 2021 году Юлия Пересильд приняла участие в уникальном проект. Вместе с режиссером Климом Шипенко она была отобрана для первых в истории российской киноиндустрии съемок на Международной космической станции. Картина получила название «Вызов», и в ней Пересильд исполнила роль врача, отправленного на орбиту с целью спасения жизни космонавта.
Учитывая жесткие ограничения по весу багажа, актрисе пришлось самостоятельно выполнять обязанности визажиста и костюмера, поскольку на станцию разрешалось взять лишь минимальный набор личных вещей.
«Можно взять в космос цепочки, колечки, сережки. Баночку икры — нельзя. Денис Никифоров, настоящий фанат космоса, попросил меня взять с собой монетку и фигурку LEGO, ночью мне это все привез. В ЦПК долго и с подозрением выясняли, ценные ли это вещи или нет, реклама или нет. В итоге разрешили взять", — рассказала Юлия "Комсомольской правде".
Пересильд и Шипенко полетели на МКС на пилотируемом «Союзе МС-19», капитаном экипажа стал Антон Шкаплеров. Для обоих артистов были разработаны индивидуальные скафандры. До самого начала полета, состоявшегося 5 октября, Юлия и Клим проходили подготовку, включавшую тренировки в невесомости, занятия на центрифуге, прыжки с парашютом, а также многочисленные медицинские обследования.
«Страшно стало в августе, когда начались экзамены и стало понятно, что это все происходит на самом деле. Ведь я даже мечтать о космосе не смела никогда. Я простая девочка из Пскова, для меня поступление в театральный институт — это уже космос. Еще страшнее было писать письма детям перед полетом", — рассказывала актриса aif.ru.
Сам полет прошел благополучно: за 12 дней пребывания на орбите время пролетело незаметно, и уже 17 октября Юлия и Клим благополучно вернулись на Землю. «Вызов» вышел на большие экраны 20 апреля 2023 года и собрал в прокате больше 2 миллиардов рублей. Тогда же Пересильд, Шипенко и продюсер проекта Константин Эрнст получили госпремии.
Личная жизнь Юлии Пересильд
Алексей Учитель
Юлия всегда старается скрыть подробности своей личной жизни. Ее подозревали в бурном романе с режиссером Алексеем Учителем. И, хотя они действительно сблизились еще в середине 2000-х, актриса и режиссер долго отрицали, что состоят в отношениях. в 2009 году у Юлии родилась дочь Анна, а в 2012 году актриса снова стала мамой. Вторую дочь актриса назвала Марией. Лишь в сентябре 2017 года Юлия подтвердила, что отцом ее дочерей является Учитель.
«Отец моих детей – Алексей Учитель. Алексей хороший отец, который заботится о дочерях. Я действительно ненавижу говорить о личной жизни", — передает слова актрисы "Вокруг ТВ".
Пересильд также поделилась, что дочери гораздо больше похожи на нее, чем на своего отца, и обладают совершенно разными характерами «Одна девочка-девочка в розовых рюшах, а другая всем рассказывает, что ее мама солдатка, и поет про „Батяню-комбата“. Откуда она такое услышала, не знаю», — рассказывала Юлия.
Также в интервью журналисту «7 Дней» актриса признавалась, что совершенно не мечтает о свадьбе. «Я знаю массу людей, для которых свадьба — это крутое портфолио, — говорит актриса. — Но для меня наличие такого портфолио ужаснее, чем его отсутствие. Свадебное платье — вовсе не моя мечта.
Старшая дочь актрисы Анна сегодня одна из самых популярных молодых актрис. Анна Пересильд дебютировала на большом экране в фильме «Черновик» (12+), вышедший в 2018 году. В 2023 году появилась в сериале Жоры Крыжовникова «Слово пацана. Кровь на асфальте» в одной из главных ролей — Айгуль Ахмеровой.
В 2024 году начала работать над новым проектом — фэнтези-сериалом «Черновик», который стал многосерийной версией одноименного фильма 2018. 24 февраля 2025 года опубликован тизер-трейлер мюзикла Юрия Хмельницкого «Алиса в стране чудес» с Анной Пересильд в главной роли.
Михаил Тройник
В 2022 году актриса подтвердила роман с актером Михаилом Тройником. Они познакомились на съемках фильма » Вызов». Пара выглядела счастливой, Юлия публично признавалась ему в любви. Однако в апреле 2024 года она рассказала о расставании.
«Не смогли, не договорились, не совпали… Не получилось… Желаем друг другу нового пути и сохраняем человеческие и профессиональные отношения», — прокомментировала Пересильд. Известно, что они в настоящий момент играют супругов в спектакле «Последнее Лето». Причем это не в первый раз, когда они играют женатую пару.
Слухи о романе с Абрамовичем
Еще с 2017 года в СМИ неоднократно ходили слухи о тайном романе между Юлией Пересильд и Романом Абрамовичем. В 2020 году, после фестиваля «Кинотавр» СМИ подняли подняли эту тему после того, как увидели Пересильд якобы в сопровождении охранников миллиардера.
В своих соцсетях актриса опубликовала фотографию с мужчиной, похожим на охранника, и пояснила, что он не связан с Абрамовичем и не охранял именно ее. «Любители фантазий, ваше творчество меня поразило, можно выдыхать! На фото мы с Андреем, замечательным человеком, который охранял украшения от Mercury, а не меня. На всякий случай напомню, что при ношении драгоценностей такой стоимости охрана — это норма», — написала тогда актриса.
Пересильд впервые встретилась с Абрамовичем в 2017 году на кинофестивале «Кинотавр». После того как предприниматель расстался с Дарьей Жуковой, его неоднократно замечали в компании актрисы — в частности, на постановке в Большом театре, а также на мероприятиях благотворительного фонда «Галчонок», где Пересильд занимает должность попечителя. Тем не менее, впоследствии было установлено, что эти встречи носили исключительно дружеский характер.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.