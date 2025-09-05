Организаторы Пермского марафона подготовили развлекательную программу

В субботу стартует Пермский марафон. Для участников и зрителей организаторы подготовили масштабную развлекательную программу. В центре города будут работать выставочные и интерактивные площадки, на сцене выступят музыканты. Хедлайнером, как сообщалось ранее, станет DJ Smash.
«Все два дня в спортивном городке около Театра-Театра будут работать интерактивные стенды от партнеров Пермского марафона: бьюти-бар с фотозоной, интерактивы в формате Форт Боярда с подарками, чилл-зона с зарядными станциями, аквагрим. Традиционно в городке будет работать экспо-павильон с представленными в нем брендами спортивной одежды и аксессуаров, магазин фирменного мерча с брендингом этого года, также будет организована выставка медалей всех прошлых лет марафона. Колокол „финишера“, детская зона с мастер-классами и аниматорами и „колесо фортуны“ для всех желающих», — говорится на сайте администрации Перми.
Развлекательная программа 6 сентября
- В 9:00 начнут работать выставочные и развлекательные площадки экспо
- С 10:00 до 13:30 на главной сцене пройдет шоу «Марафон на диване»
- В 15:15 гала-концерт фестиваля «Соседи», где выступят музыканты, танцоры, творческие коллективы
- В 16:45 розыгрыш призов «Знай Наших»
- В 19:00 церемония открытия Пермского марафона
- В 20:00 выступление хедлайнера — DJ Smash
- В 21:00 выступление самого юного диджея России — DJ Роман Raze
- В 21:50 музыкальный финал от Артема Чудинова и Ивана Фоминых
Пермский марафон пройдет в городе 6 и 7 сентября. Все забеги будет комментировать Дмитрий Губерниев. Участников ждут детские дистанции, заезд на колясках на 500 метров, два забега «Молодежная столица России», забеги на 5, 10, 21 и 42 километра, а также эстафета «Экиден». Кроме того, награждать будут победителей и призеров в номинациях: «Самая многочисленная семья», «Самая быстрая семья», «Самый старший участник (женщина и мужчина)», «Командное первенство» и других. Те, кто не сможет прийти на соревнования, имеет возможность следить за ними в режиме онлайн-трансляции в сообществе марафона в соцсети «ВКонтакте».
Участникам Пермского марафона вручат медали с изображением лисы. Такую награду создал скульптор Руслан Исмагилов. Медаль будет сделана в той же стилистике, что и прошлогодние награды. В 2017 году на награде был изображен календарь охотников коми, в 2018 году героем медали стал медведь, в 2019 году — олень, в 2020 году — горностай, в 2022 году — росомаха, в 2023 году — лось, в 2024 году — выдра.
Для проведения марафона в центре Перми будет ограничено движение автомобилей. Дольше всего будет действовать запрет на стоянку транспорта на улице Ленина между улицами Борчанинова и Крисанова. Здесь нельзя парковаться с 19:00 5 сентября до 22:00 7 сентября. Движение транспорта прекратят с 00:00 6 сентября до 22:00 7 сентября. Подробнее о перекрытиях здесь.
Общественный транспорт также изменит привычные маршруты. 6 сентября с 12:00 до 19:00 автобусы будут объезжать участок улицы Ленина от площади Гайдара до улицы Борчанинова по улицам Екатерининская и Луначарского. Автобусы №35 и №46 пустят в объезд по улице Монастырской без заезда на улицу Ленина. В воскресенье, 7 сентября, с 04:00 до 16:30 ограничат движение автобусов на участках улиц Ленина, Сибирская, Революции, Монастырская и Комсомольского проспекта. Они будут объезжать по улицам Пушкина, Революции, Белинского, Островского и Комсомольскому проспекту. Некоторые маршруты будут укорочены. Подробно ознакомиться со схемой движения автобусов и трамваев, можно здесь.
