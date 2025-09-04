В Перми временно изменится движение транспорта

В Перми в выходные, 6 и 7 сентября, будут изменены маршруты трамваев и автобусов, которые ездят по центральным улицам. Ограничение движения связано с проведением Пермского марафона. Ряд улиц будут перекрыты, поэтому общественный транспорт пустят в объезд. Схемы движения автобусов и трамваев опубликованы на сайте администрации города Перми.
«В департаменте транспорта администрации Перми рассказали, как изменится движение общественного транспорта 6 и 7 сентября на время проведения Пермского марафона. Ряд маршрутов изменят путь следования, а некоторые будут укорочены», — сказано на сайте администрации города.
В субботу, 6 сентября, с 12:00 до 19:00 автобусы будут объезжать участок улицы Ленина от площади Гайдара до улицы Борчанинова по улицам Екатерининская и Луначарского. Автобусы №35 и №46 пустят в объезд по улице Монастырской без заезда на улицу Ленина.
В воскресенье, 7 сентября, с 04:00 до 16:30 ограничат движение автобусов на участках улиц Ленина, Сибирская, Революции, Монастырская и Комсомольского проспекта. Они будут объезжать по улицам Пушкина, Революции, Белинского, Островского и Комсомольскому проспекту.
Некоторые маршруты будут укорочены. Изменения коснутся автобусов №3 и №30, которые сократят до автовокзала, №32 пустят до остановки «Улица Максима Горького» по улице Луначарского, автобусы №51 и №71 — до остановок «Комсомольская площадь» и «Площадь Карла Маркса» соответственно, автобус №72 — до универсама. Маршрут №10 разделят на две части. Первая — от Садового до остановки «Улица Максима Горького», а вторая — от Нагорного до остановки «Универсам».
Трамваи тоже изменят свои маршруты 7 сентября. Так, №4 пойдет от Велты до Висима, №4 — от Разгуляя до Бахаревки, №7 — от Разгуляя до ВРЗ, а №11 не будет ходить.
В мэрии попросили быть внимательными тех, кто приезжает на вокзал Пермь-I и Речной вокзал. Во время перекрытия дорог автобусы туда ходить не будут. Добраться до этих вокзалов можно только на электричках горнозаводского направления. Практически все ограничения будут сняты 7 сентября после 16:30.
Ранее URA.RU рассказало, какие участки улиц будут перекрыты в связи с проведением Пермского марафона. Основные ограничения будут 7 сентября.
