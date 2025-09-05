Одна из самых узнаваемых актрис российского кино: все фильмы с Аглаей Тарасовой, задержанной в Москве

Аглая Тарасова — одна из самых востребованных актрис российского кинематографа, известная своими яркими и запоминающимися ролями. Ее талант позволил ей стать лицом целого списка успешных фильмов и сериалов, многие из которых получили признание критиков и зрителей. О самых ярких ролях звезды российского кино — в материале URA.RU.
Наиболее значимой работой актрисы стала роль фигуристки Натальи в спортивно-драматическом фильме «Лед», премьера которого состоялась в 2017 году. Фильм имел огромный коммерческий успех, собрав около двух миллиардов рублей в российском прокате. За свою работу Аглая получила престижную награду премии «Золотой Орел» как лучшая актриса. Успех проекта закрепился после продолжения картины — «Лед 2» и «Лед 3», где Тарасова вновь предстала перед зрителями в образе героини-хоккеистки.
Еще одним ярким проектом в карьере актрисы является боевик-комедия «Холоп 2», где она исполнила роль молодой богатой наследницы, ставшей объектом многочисленных шуток и приключений главного героя. Эта роль позволила раскрыть новую грань таланта актрисы, добавив легкости и юмора в ее творчество. После этого Тарасова также была заметна в фильмах «Марафон желаний», «Подкидыш» и «Хороший день».
Одной из ранних ролей стала работа в сериале «После школы». Зрители также знают Тарасову благодаря сериалам, среди которых выделяется «Интерны» — комедия, где она дебютировала в роли студентки-медика. Помимо этого, в список сериалов входят «Беспринципные», «И снова здравствуйте», «Чисто московские убийства», «Диагноз „Везучая“, „Следователь Тихонов“ и другие проекты.
