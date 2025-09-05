Сийярто: Евросоюз тайно закупает российскую нефть

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Сийярто назвал лицемерной позицию стран, которые тихо импортируют нефть из РФ через Азию
Сийярто назвал лицемерной позицию стран, которые тихо импортируют нефть из РФ через Азию Фото:

Венгрия ведет торговлю с Россией открыто, в то время как ряд других государств ЕС продолжают приобретать российскую нефть скрытыми путями, несмотря на официальные заявления о санкциях и эмбарго. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

«Венгрия открыто покупает российскую нефть, потому что у нас нет другого выбора, в то время как некоторые европейские страны покупают ее тайно, обходными путями, потому что так дешевле», — сказал Сийярто. Его слова привел в социальной сети X госсекретарь по международным коммуникациям и связям в офисе венгерского премьера Золтан Ковач.

Глава венгерского внешнеполитического ведомства назвал лицемерной позицию тех стран, которые «громко критикуют Венгрию и Словакию, но при этом тихо импортируют ту же нефть (из РФ) через Азию». Сийярто также обратил внимание на то, что Евросоюз ранее отказал Будапешту в расширении пропускной способности трубопроводов в Юго-Восточной Европе. Кроме того, министр отметил, что Хорватия существенно повысила транзитные тарифы на перекачку нефти — их стоимость выросла в пять раз по сравнению с базовыми значениями.

В августе 2025 года ситуация с поставками нефти в Венгрию и Словакию осложнилась из-за атак на инфраструктуру нефтепровода «Дружба». 4 и 22 августа ВСУ нанесли удары беспилотниками и ракетами по объектам на российской территории, что привело к временной приостановке поставок нефти по этому маршруту. Будапешт и Братислава выразили протест Киеву, потребовав прекратить атаки на стратегически важный для региона объект. Кроме того, они обратились к Еврокомиссии с напоминанием о взятых на себя обязательствах по обеспечению энергетической безопасности стран ЕС.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Венгрия ведет торговлю с Россией открыто, в то время как ряд других государств ЕС продолжают приобретать российскую нефть скрытыми путями, несмотря на официальные заявления о санкциях и эмбарго. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. «Венгрия открыто покупает российскую нефть, потому что у нас нет другого выбора, в то время как некоторые европейские страны покупают ее тайно, обходными путями, потому что так дешевле», — сказал Сийярто. Его слова привел в социальной сети X госсекретарь по международным коммуникациям и связям в офисе венгерского премьера Золтан Ковач. Глава венгерского внешнеполитического ведомства назвал лицемерной позицию тех стран, которые «громко критикуют Венгрию и Словакию, но при этом тихо импортируют ту же нефть (из РФ) через Азию». Сийярто также обратил внимание на то, что Евросоюз ранее отказал Будапешту в расширении пропускной способности трубопроводов в Юго-Восточной Европе. Кроме того, министр отметил, что Хорватия существенно повысила транзитные тарифы на перекачку нефти — их стоимость выросла в пять раз по сравнению с базовыми значениями. В августе 2025 года ситуация с поставками нефти в Венгрию и Словакию осложнилась из-за атак на инфраструктуру нефтепровода «Дружба». 4 и 22 августа ВСУ нанесли удары беспилотниками и ракетами по объектам на российской территории, что привело к временной приостановке поставок нефти по этому маршруту. Будапешт и Братислава выразили протест Киеву, потребовав прекратить атаки на стратегически важный для региона объект. Кроме того, они обратились к Еврокомиссии с напоминанием о взятых на себя обязательствах по обеспечению энергетической безопасности стран ЕС.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...