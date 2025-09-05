Сийярто: Евросоюз тайно закупает российскую нефть

Венгрия ведет торговлю с Россией открыто, в то время как ряд других государств ЕС продолжают приобретать российскую нефть скрытыми путями, несмотря на официальные заявления о санкциях и эмбарго. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
«Венгрия открыто покупает российскую нефть, потому что у нас нет другого выбора, в то время как некоторые европейские страны покупают ее тайно, обходными путями, потому что так дешевле», — сказал Сийярто. Его слова привел в социальной сети X госсекретарь по международным коммуникациям и связям в офисе венгерского премьера Золтан Ковач.
Глава венгерского внешнеполитического ведомства назвал лицемерной позицию тех стран, которые «громко критикуют Венгрию и Словакию, но при этом тихо импортируют ту же нефть (из РФ) через Азию». Сийярто также обратил внимание на то, что Евросоюз ранее отказал Будапешту в расширении пропускной способности трубопроводов в Юго-Восточной Европе. Кроме того, министр отметил, что Хорватия существенно повысила транзитные тарифы на перекачку нефти — их стоимость выросла в пять раз по сравнению с базовыми значениями.
В августе 2025 года ситуация с поставками нефти в Венгрию и Словакию осложнилась из-за атак на инфраструктуру нефтепровода «Дружба». 4 и 22 августа ВСУ нанесли удары беспилотниками и ракетами по объектам на российской территории, что привело к временной приостановке поставок нефти по этому маршруту. Будапешт и Братислава выразили протест Киеву, потребовав прекратить атаки на стратегически важный для региона объект. Кроме того, они обратились к Еврокомиссии с напоминанием о взятых на себя обязательствах по обеспечению энергетической безопасности стран ЕС.
