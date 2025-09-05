Появилось фото задержанной Аглаи Тарасовой в суде. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Аглая Тарасова в помещении суда
Аглая Тарасова в помещении суда Фото:
новость из сюжета
Звезда «Беспринципных» Аглая Тарасова задержана за наркотики

Актрису Аглаю Тарасову доставили в зал Домодедовского городского суда для избрания меры пресечения. Заседание проходит 5 сентября в закрытом режиме. Об этом сообщают журналисты.

На опубликованных фото видно, что Тарасова находится в темных очках. Также девушка натянула на голову капюшон. Сама актриса находится в сопровождении конвоя. Об этом сообщает Shot.

Ранее Тарасову задержали в Домодедово. У нее обнаружили вейп с гашишным маслом. Актрисе грозит до семи лет тюрьмы. Предполагается, что она может получить домашний арест в качестве меры пресечения. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Актрису Аглаю Тарасову доставили в зал Домодедовского городского суда для избрания меры пресечения. Заседание проходит 5 сентября в закрытом режиме. Об этом сообщают журналисты. На опубликованных фото видно, что Тарасова находится в темных очках. Также девушка натянула на голову капюшон. Сама актриса находится в сопровождении конвоя. Об этом сообщает Shot. Ранее Тарасову задержали в Домодедово. У нее обнаружили вейп с гашишным маслом. Актрисе грозит до семи лет тюрьмы. Предполагается, что она может получить домашний арест в качестве меры пресечения. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...