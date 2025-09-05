Актрису Аглаю Тарасову доставили в зал Домодедовского городского суда для избрания меры пресечения. Заседание проходит 5 сентября в закрытом режиме. Об этом сообщают журналисты.
На опубликованных фото видно, что Тарасова находится в темных очках. Также девушка натянула на голову капюшон. Сама актриса находится в сопровождении конвоя. Об этом сообщает Shot.
Ранее Тарасову задержали в Домодедово. У нее обнаружили вейп с гашишным маслом. Актрисе грозит до семи лет тюрьмы. Предполагается, что она может получить домашний арест в качестве меры пресечения.
