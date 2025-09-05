Богослов и профессор Гарварда признаны иноагентами в России

Минюст России внес в реестр иностранных агентов новые имена и организации, включая проект «Компромат 1», сетевой ресурс «Om TV», а также физических лиц — Анну Степанову, Владимира Смолина, экономиста и профессора Гарвардского университета Олега Ицхоки и богослова Сергея Говоруна. Информация об этом опубликована на официальном сайте ведомства.
Из обновленного списка иноагентов, размещенного на сайте ведомства, следует, что эти лица и организации признаны иноагентами за ведение деятельности, направленной против интересов Российской Федерации, а также за получение поддержки или влияние из-за рубежа.
Согласно опубликованной информации, проект «Компромат 1» и сетевой проект «Om TV» замечены в публикации материалов, дискредитирующих российские власти. В отношении Олега Ицхоки министерство указывает на регулярные выступления с критикой официальной экономической политики. Анна Степанова, Владимир Смолин и Сергей Говорун, по данным ведомства, занимались сбором и передачей сведений иностранным организациям, а также участвовали в подготовке публикаций на зарубежных информационных платформах.
Также сообщалось об объявлении в розыск журналистки «Дождя» (признан в РФ СМИ-иноагентом) Валерии Ратниковой (признана в РФ иноагентом). Ее обвиняют в уклонении от обязанностей иностранного агента.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.