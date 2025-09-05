Богослов и профессор Гарварда признаны иноагентами в России

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Минюст пополнил реестр иноагентов
Минюст пополнил реестр иноагентов Фото:

Минюст России внес в реестр иностранных агентов новые имена и организации, включая проект «Компромат 1», сетевой ресурс «Om TV», а также физических лиц — Анну Степанову, Владимира Смолина, экономиста и профессора Гарвардского университета Олега Ицхоки и богослова Сергея Говоруна. Информация об этом опубликована на официальном сайте ведомства.

Из обновленного списка иноагентов, размещенного на сайте ведомства, следует, что эти лица и организации признаны иноагентами за ведение деятельности, направленной против интересов Российской Федерации, а также за получение поддержки или влияние из-за рубежа.

Согласно опубликованной информации, проект «Компромат 1» и сетевой проект «Om TV» замечены в публикации материалов, дискредитирующих российские власти. В отношении Олега Ицхоки министерство указывает на регулярные выступления с критикой официальной экономической политики. Анна Степанова, Владимир Смолин и Сергей Говорун, по данным ведомства, занимались сбором и передачей сведений иностранным организациям, а также участвовали в подготовке публикаций на зарубежных информационных платформах.

Также сообщалось об объявлении в розыск журналистки «Дождя» (признан в РФ СМИ-иноагентом) Валерии Ратниковой (признана в РФ иноагентом). Ее обвиняют в уклонении от обязанностей иностранного агента. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Минюст России внес в реестр иностранных агентов новые имена и организации, включая проект «Компромат 1», сетевой ресурс «Om TV», а также физических лиц — Анну Степанову, Владимира Смолина, экономиста и профессора Гарвардского университета Олега Ицхоки и богослова Сергея Говоруна. Информация об этом опубликована на официальном сайте ведомства. Из обновленного списка иноагентов, размещенного на сайте ведомства, следует, что эти лица и организации признаны иноагентами за ведение деятельности, направленной против интересов Российской Федерации, а также за получение поддержки или влияние из-за рубежа. Согласно опубликованной информации, проект «Компромат 1» и сетевой проект «Om TV» замечены в публикации материалов, дискредитирующих российские власти. В отношении Олега Ицхоки министерство указывает на регулярные выступления с критикой официальной экономической политики. Анна Степанова, Владимир Смолин и Сергей Говорун, по данным ведомства, занимались сбором и передачей сведений иностранным организациям, а также участвовали в подготовке публикаций на зарубежных информационных платформах. Также сообщалось об объявлении в розыск журналистки «Дождя» (признан в РФ СМИ-иноагентом) Валерии Ратниковой (признана в РФ иноагентом). Ее обвиняют в уклонении от обязанностей иностранного агента. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...