Журналистку «Дождя»* разыскивают силовики

Журналистку «Дождя»* Ратникову** объявили в розыск
Точное местоположение журналистки пока неизвестно
Точное местоположение журналистки пока неизвестно

Журналистка «Дождя» (признан в РФ СМИ-иноагентом) Валерия Ратникова (признана в РФ иноагентом) объявлена в федеральный розыск по уголовным делам о распространении ложной информации о ВС РФ и уклонении от обязанностей иностранного агента. Соответствующая информация размещена в базе розыска МВД России.

«В отношении Ратниковой возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (фейки о ВС РФ) и ч. 2 ст. 330.1 УК РФ (уклонение от обязанностей иноагента). По какой статье ведется розыск, в базе не уточняется», — сообщает ТАСС.

Ратникова была внесена в реестр иностранных агентов в декабре 2023 года. Ранее ее уже штрафовали за аналогичные нарушения. Точное местонахождение журналистки неизвестно.

*признан в РФ СМИ-иноагентом

**Валерия Ратникова признана в РФ иноагентом

