Журналистку «Дождя»* разыскивают силовики

Журналистка «Дождя» (признан в РФ СМИ-иноагентом) Валерия Ратникова (признана в РФ иноагентом) объявлена в федеральный розыск по уголовным делам о распространении ложной информации о ВС РФ и уклонении от обязанностей иностранного агента. Соответствующая информация размещена в базе розыска МВД России.
«В отношении Ратниковой возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (фейки о ВС РФ) и ч. 2 ст. 330.1 УК РФ (уклонение от обязанностей иноагента). По какой статье ведется розыск, в базе не уточняется», — сообщает ТАСС.
Ратникова была внесена в реестр иностранных агентов в декабре 2023 года. Ранее ее уже штрафовали за аналогичные нарушения. Точное местонахождение журналистки неизвестно.
*признан в РФ СМИ-иноагентом
**Валерия Ратникова признана в РФ иноагентом
