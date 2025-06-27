Минюст пополнил список иноагентов, включив в него комика и рэпера

В Минюст РФ внесли в реестр иностранных агентов шестерых новых физических лиц. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.
«В соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включены Е.А. Егорченко, И.М. Звягин, Т.В. Иманова, Д.Н. Иордатий, А.А. Клыга, а также Е.С. Трикоз», — отмечается на сайте ведомства. Данные лица признаны иноагентами в соответствии с ФЗ о контроле за деятельностью лиц, получающих поддержку или находящихся под влиянием иностранных источников.
Некоторые из включенных в список лиц, по данным Минюста, проживают за пределами России и выступали против СВО. Помимо этого, отдельные фигуранты участвовали в мероприятиях иностранных агентов, предоставляли информационные площадки иностранным СМИ и обеспечивали работу организаций, внесенных в реестр иностранных агентов. Минюст отмечает, что распространение недостоверной информации было направлено также на формирование негативного образа руководства страны и Вооруженных сил РФ.
Ведомство регулярно обновляет перечень иностранных агентов на основании действующего законодательства. Включение в реестр влечет за собой особые требования к отчетности и маркировке публикуемых материалов.
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