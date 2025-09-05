Избирком ХМАО подвел промежуточные итоги досрочного голосования

Избирательная кампания в малых городах и районах ХМАО выдалась, по наблюдениям наблюдателей, одной из самых спокойных за всю историю региона. Окружная избирательная комиссия подвела промежуточные итоги досрочного голосования.
«В избирательной кампании на сегодняшний день (5 сентября — прим.ред.) приняло участие 2066 человек, это 1,62% от избирателей в муниципалитетах, где проходят выборы. Досрочное голосование продлится до 13 сентября», — прокомментировали в избиркоме Югры.
В Единый день голосования югорчанам выбрать предстоит 91 муниципального депутата и 7 глав поселений. В 2025-м году выборы депутатов пройдут в думах Покачей, Радужного, Мегиона и Белоярского района. В Кондинском районе жители будут голосовать за кандидатуры мэров Леушей, Мулымьи и на довыборах в сельсовет поселка Куминский. Также пройдут выборы мэров Барсово и Сытомино (Сургутский район), Сорума (Белоярский район), Малого Атлыма (Октябрьский район), главы города и совета депутатов в Советском (Советский район). При этом, источники отмечают, что минимальная активность заметна разве что в Советском и Мегионе, где традиционно сильно влияние оппозиции из числа парламентских партий.
