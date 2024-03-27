ВС РФ уничтожили украинский воздушный шар-террорист

Вооруженные силы России впервые уничтожили украинский воздушный шар-террорист, замаскированный под метеозонд. ВСУ стали использовать их для бесшумного поражения мирных жителей, сообщает telegram-канал Mash.
«Бойцы ВС РФ впервые поразили украинский воздушный шар-террорист, замаскированный под зонд. ВСУ стали использовать их, чтобы бесшумно поражать цели», —
По информации канала, шары-террористы оснащены GPS-трекером, управляющей электроникой, балластом и взрывным устройством. Внешне конструкция напоминает метеозонд, что помогает избегать артиллерии и средств ПВО. «В контроллеры вшиты координаты, на которые необходимо сбросить взрывчатку», — уточняет источник. Подобные воздушные шары применяют в целях терроризирования мирных жителей, в частности, для сбрасывания снарядов на населенные пункты, сообщают авторы канала.
Ранее URA.RU сообщало, что российские танковые ракеты ВС России эффективно наносят поражение бронетехнике НАТО в зоне спецоперации. Об этом рассказал источник, знакомый с ситуацией.
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