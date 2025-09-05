Криду пришлось оправдаться за фото перед Мизулиной: скандал после концерта получил новый оборот

Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина заявила, что артист Егор Крид в 2023–2024 годах участвовал в продвижении двух онлайн-казино, созданных на Украине. Она отметила, что не исключает варианта неосознанного участия исполнителя в подобных проектах. После этого Крид опубликовал провокационный пост. Более подробно о новой перепалке Крида и главы «Лиги безопасного интернета» — в материале URA.RU.
Мизулина обвинила Крида в заказном PR
Екатерина Мизулина заявила, что реакция общественности на инцидент во время концерте Егора Крида в Лужниках была чрезмерно эмоциональной, а обсуждение в медиапространстве — заказным. По ее мнению, обсуждение шоу артиста стало поводом для проявления позиций как сторонников, так и противников подобных мероприятий.
Глава Лиги безопасного интернета заявила о продвижении украинского казино
Лига безопасного интернета выявила новые факты о продвижении незаконных онлайн-казино с украинскими корнями в российском сегменте интернета. По ее информации, с 2023 года особое внимание уделялось деятельности блогеров, рекламирующих нелегальные азартные сервисы, в том числе популярных среди молодежи артистов. Кроме того, Мизулина обвинила Крида в участии в рекламе украинского казино.
«Знал или нет ли скамер, что это украинские проекты, вопрос открытый. Как и вопрос о том, оплачивались ли услуги по рекламе этих казино? Каким образом, с учетом того, что деятельность онлайн-казино в России незаконна? Платились ли налоги с этой деятельности?» — заявила Мизулина.
Мизулина припомнила фото Крида в компании иноагентов
Мизулина напомнила также о высказываниях певца против проведения специальной военной операции в 2022 году. Она отметила, что снимки с вечеринки, где Крид в компании некоторых иноагентов, стали предметом обсуждения.
Крид ответил на обвинения в его адрес
Егор Крид публично прокомментировал обвинения, заявив, что все подобные утверждения не соответствуют действительности. Об этом он написал в своем telegram-канале. Поводом для обсуждения стал пост с фотографией двухлетней давности, на котором артист запечатлен на дне рождения знакомого.
«Мизулина выложила пост с фотографией двух летней давности, где я стою в компании разных людей на дне рождения знакомого. Написала что это США, но фото сделано в Дубае. Написала, что там иноагент, но он им тогда еще близко даже не был. Таким способом, могла бы мне еще предъявить за трек „Сука хочет денег“ с иноагентом», — ответил Крид.
Артист, не стесняясь в выражениях, атакует Мизулину, говоря что может написать заявление в СК. Однако отмечает, что у него нет на это времени. По его словам, действия Мизулиной негативно сказываются не только на нем лично, но и на работе команд, которые вынуждены отстаивать имя исполнителя и оперативно реагировать на жалобы.
Из-за чего весь скандал
Екатерина Мизулина подвергла резкой критике Егора Крида после его выступления на сцене «Лужников». Особое внимание общественная деятельница уделила откровенному номеру, сопровождавшему исполнение композиции «Мало». Во время этого эпизода на сцену вышла девушка в нижнем белье, которая исполнила эротический танец, взаимодействуя с артистом, а завершился номер страстным поцелуем между Кридом и танцовщицей.
В связи с произошедшим Мизулина направила обращения в Следственный комитет и Генеральную прокуратуру, потребовав проверить возможные факты умышленных развратных действий в отношении несовершеннолетних. Помимо этого, она рекомендовала не распространять видеозаписи данного выступления в социальных сетях, указав на риск нарушения законодательства при публикации подобного контента. По словам Мизулиной, формат концерта напоминал «голую вечеринку». Она отметила, что получила тысячи сообщений — преимущественно от родителей школьников, посетивших мероприятие вместе с детьми. Обратившиеся заявили, что стали свидетелями непристойного поведения на сцене.
